初W杯で辿り着いた一発勝負の舞台へ…GK鈴木彩艶「より緊張感があり、よりW杯という感覚」
日本代表は明日、決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でブラジル代表と対戦する。GK鈴木彩艶(パルマ)は「(W杯を)長くやりたい。目標を達成できるチームだと思っている」と躍進を誓った。
グループリーグを1勝2分で突破した日本だが、何度も危機を救ったのは鈴木だった。試合中は冷静に徹する。ひとつのセーブに満足することなく「次のプレーを考えられてるときがパフォーマンスを発揮できていたり、シュートをうまくセーブできている」(鈴木)。毎回のセーブ後にすぐ切り替えることで、連続するピンチを切り抜けていた。
そうしてグループ突破に貢献した鈴木は、自身初のW杯で辿り着いた決勝トーナメントに意欲を見せる。「より緊張感があるというか、よりW杯だなという感覚」。待ち受けるのは一発勝負。「本当に負けたら終わり。このチームは解散という状況。勝たなければいけないというところは明確なので、その気持ちの変化はある」と、ほどよい緊張感を味わっていた。
「僕たちのパフォーマンス次第で明日の結果が変わってくる」。もしブラジルに勝利すれば、次戦の会場は自身の生まれ故郷でもあるニュージャージー州で行われる。「明日の試合に勝って進めたら、そういったところも含めて嬉しい。でも、まず進むことが嬉しいことなので。明日の試合に集中したい」。今大会最大の山場に向けて、精神を統一していた。
(取材・文 石川祐介)
グループリーグを1勝2分で突破した日本だが、何度も危機を救ったのは鈴木だった。試合中は冷静に徹する。ひとつのセーブに満足することなく「次のプレーを考えられてるときがパフォーマンスを発揮できていたり、シュートをうまくセーブできている」(鈴木)。毎回のセーブ後にすぐ切り替えることで、連続するピンチを切り抜けていた。
「僕たちのパフォーマンス次第で明日の結果が変わってくる」。もしブラジルに勝利すれば、次戦の会場は自身の生まれ故郷でもあるニュージャージー州で行われる。「明日の試合に勝って進めたら、そういったところも含めて嬉しい。でも、まず進むことが嬉しいことなので。明日の試合に集中したい」。今大会最大の山場に向けて、精神を統一していた。
(取材・文 石川祐介)