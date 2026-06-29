adieu(上白石萌歌)、7月11日放送開始のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』第2クールEDテーマ「Wanna me」音源初解禁＆アニメ本PV第3弾公開！

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読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜夕方5時30分（一部地域を除く）、TOKYO MX毎週月曜よる9時25分ほかにて絶賛放送・配信中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。

このたび、7月11日から放送開始の第2クールEDテーマ：adieu(上白石萌歌)「Wanna me」の音源が初解禁！OPテーマ・西野カナ「Power of Love」とともに第2クールを彩る両楽曲に乗せて、アニメ本PV第3弾が公開となった。

楽曲の初解禁・歌唱にあたりadieu(上白石萌歌)は、「本好きの下剋上で描かれる“信じること”のうつくしさをadieuなりに表現しました。自分の愛するものを信じること、それは自分自身を信じることなのだなとこの作品から教わりました。」と、コメント。西野カナも、「大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を込めて歌いました。ぜひアニメとあわせて「Power of Love」も楽しんでいただけたら嬉しいです。」と、その想いを語っっている。

あわせて、「Wanna me (TV edit)」が第2クール放送初回の7月11日に配信リリースされることも決定！配信ジャケット写真は、adieu「Wanna me」のためにアニメ描き下ろしとなっている。

書物が希少な世界で、本作りに挑むローゼマインの挑戦は新たなステージへ！WIT STUDIOが描く美しきビブリア・ファンタジー、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分〜（※一部地域を除く）、TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分〜 ほかにて絶賛放送・配信中。そして7月11日からは、新たなオープニング・エンディングとともに第2クールが放送開始となる。

●配信情報

「Wanna me (TV edit)」

7月11日配信開始

配信予約はこちら

https://adieu.lnk.to/njasqE/presavepreadd

●リリース情報

7月29日発売

「Wanna me」

【初回生産限定盤（CD+BD）】

品番：SRCL-13745〜6

価格：￥7,000（税込）

＜CD＞

Wanna me、そのほか未定

＜BD＞

adieu LIVE 2025 à la plume

Making of adieu LIVE 2025 à la plume

【通常盤（CD ONLY）】

品番：SRCL-13747

価格：￥1,500（税込）

＜CD＞

Wanna me、そのほか未定

予約はこちら

https://adieu.lnk.to/Wanname_PKG

※内容は変更になる場合があります

※店舗別特典の内容、絵柄は後日解禁となります。

●作品情報

『本好きの下剋上 領主の養女』



読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分

AT-X 毎週火曜よる9時

【スタッフ】

原 作 香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト 椎名優

漫 画 波野涼

監 督 岩崎良明

シリーズ構成 國澤真理子

キャラクターデザイン 簑輪愛子

色彩設計 近藤牧穂

美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛

美術監督 田村せいき

撮影監督 小池真由子

編集 増永純一

音響監督 渡辺淳

音響効果 倉橋裕宗

音 楽 未知瑠

アニメーションプロデューサー 吉信慶太

アニメーション制作 WIT STUDIO

＜イントロダクション＞

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。

下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――

常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、

ローゼマインの闘いが始まる！

＜adieuプロフィール＞

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。

その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。

2019年、1st miniAL「adieu 1」リリース

2021年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -à plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催

2022年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催

2023年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催

2024年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。

2025年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」をリリースした。

(C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

関連リンク

『本好きの下剋上 領主の養女』公式サイト

https://booklove-anime.jp/

adieuオフィシャルサイト

https://www.adieu-web.com/