「日本最北のコットン」の生産を始めた高橋悠太さん（左）と妻優里さん＝北海道ニセコ町

雪国では難しいとされる綿花の大規模な露地栽培に、スノーリゾート地として知られる北海道ニセコ町の農園が成功した。試行錯誤を重ね、長年培ったメロン栽培の技術の応用に行き着いた。地元事業者との商品開発にも携わり、「日本最北のコットン」としてニセコの新たなブランドに育てようと奮闘している。（共同通信＝竹内大志）

手がけるのはメロンやジャガイモを栽培する「高橋農園」の代表高橋悠太さん（44）と妻優里さん（41）。2人は新規事業を模索する中で、世界的な人気を誇る同町のパウダースノーから綿花栽培の着想を得た。

2022年、栽培に向け宮城県の農家を視察した。だが、梅雨がなく冬が長い北海道では難しいと言われた。かえって決意が固まった。「メロンだって元々は暖かい地域の作物。できるはずだ」

ビニールハウスでは順調に生育するものの、目指していた露地栽培は一筋縄ではいかなかった。試験栽培も3年目となった昨年、チューブで散水するメロン用の設備を使ったところ、ついに実を結んだ。町によると、宮城県に代わり、日本最北の綿花栽培地となった。

食用の作物と違い、綿花は秋の収穫後も長期保存が可能な点もメリットだ。積雪で農作業ができない冬季を加工作業に充てられ、スタッフの通年雇用につながる。

高橋農園は今年で創業100周年。4代目の高橋さんは「メロン栽培を始めたのも50年目くらい。その時も苦労したと思う」と推察する。優里さんは「気候変動によって、とれる作物も変わる。綿花を始めたのは次の100年のためでもある」と力を込める。

綿花を町産の米粉で作ったのりで固めたアクセサリーといった関連商品の展開にも乗り出した。綿花の生産方法を広め、町の新しい特産品にしたい―。2人の挑戦はまだ始まったばかりだ。

北海道ニセコ町の「高橋農園」で収穫される綿花（同園提供）

「高橋農園」の綿花を使ったアクセサリー（同園提供）

「高橋農園」で収穫された綿花＝北海道ニセコ町（同園提供）