女優・牧野美千子が27日、インスタグラムを更新。かつての共演者が自身が出演する舞台を訪れたことを報告した。



【写真】元ねずみっ子クラブのギンガピンク 時を超えて“ピンク”競演

牧野は都内で24日から上演の「WITHYOU第18回公演 舞台『天ノ邪鬼』」に出演。1984年のテレビ朝日系「超電子バイオマン」ではピンクファイブ(桂木ひかる)役を演じた。X(旧ツイッター)のプロフィルには「かつてピンク色で地球を守り、今は築地『諏訪商店』守りながら活動中」と記している。



「42年の時を経て繋がれてるお仲間。 バイオマン以来42年ぶりの共演、柴田時江ちゃん。」と懐かしむようにつづり、「バイオマンの緑、太田直人さん、 黄色、田中澄子さん。 そしてイエローマスク 永田由紀さんが。。 あー幸せ♡」と続けた。写真には「バイオマンは時江ちゃんと私のデビュー作でもあるのだ」の文字も入っている。



グリーンツー(高杉真吾)役の太田、田中はイエローフォー(矢吹ジュン)役、柴田はセーラー服姿が印象的なメカ人間ミキを、永田は87年の「光戦隊マスクマン」(テレビ朝日系)でイエローマスク(ハルカ)役を務めた。さながらヒーロー戦隊シリーズの同窓会の様相。「で、男前女子3人は 夜10時過ぎにラーメン食べて サクッと帰ったのでした」と結んだ。



前日26日には98年の「星獣戦隊ギンガマン」(テレビ朝日系)にギンガピンク(サヤ)役で出演していた女優の姿も。「初日には可愛い歳の離れた妹 ギンガピンク、宮澤寿梨ちゃんが。 ブロマイド付きのお席」と記し、2ショットをアップ。宮澤は90年代に放送された日本テレビ系「とんねるずの生でダラダラいかせて」内で結成された、ねずみっ子クラブとしてデビュー。当時のメンバーには元メジャーリーガー・和田毅氏の妻で元タレント・仲根かすみさんらがいた。



一連の投稿に、ファンからは「みなさん素敵です」「すごい 特撮番組によくご出演されてましたね」「バイオマン同窓会」「セーラー服の少女に恋したものです」など当時を懐かしむ声も。「大好きな二人のピンク」など宮澤と寄り添う姿にもコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）