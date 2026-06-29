「あの人の名前を間違えて呼んでしまった」「メールであの人の漢字を間違えてしまった」

名前にまつわるミスをしたことはありませんか。本記事では、新刊『人日記』（内山厳・著）から、名前を呼び間違えないためのコツをお送りします。

名前を間違えないためにできること

名前の読み方や漢字の間違いを気にされる方は、決して少なくありません。

たとえば、「わたなべ」さんなのか、「わたべ」さんなのか。漢字は、「渡邉」「渡邊」「渡部」「渡辺」のどれなのか。

会う前の予習で、名前の読み方と漢字は、間違いのないように必ず確認して、十分気をつけたいものです。

特に、記録が残るメールで、相手の名前の漢字を間違えたままやりとりしてしまうと大変失礼ですし、信頼を失いかねません。私は、メールの返信で相手の名前を書くときは、相手のメールからコピー＆ペーストするようにしています。

アクセントも聞いてみる

また、これは珍しい名前に多いのですが、アクセントに特徴がある場合があります。紹介者がいる場合には、事前にアクセントも聞いておきましょう。

たとえば、「森・守・盛」という字がある苗字の場合。アクセントは平板なのか、「も」か「り」にアクセントがあるのか、といったケース。特徴的なアクセントの場合、正しく発音すると喜ばれることが多いのです。

次に調べるのは、相手の会社の事業内容や、所属部署、担当業務、最近の取り組みなど、公開されている情報です。

相手の仕事に関するウェブサイトやニュース記事を読んで、会話の中でさりげなく触れるだけでも、「あなたのことに関心を持っています」というメッセージになります。

こうした情報収集は、相手との良好な関係性を築くための「コンテキスト（背景や文脈）」、つまり共通の土台をつくることにつながるのです。

もちろん、調べられる情報には限りがありますし、あまり時間をかける必要もありません。しかし、相手を知ろうとするそのひと手間が、その後のコミュニケーションをよりスムーズに、実りあるものにしてくれるのです。

（本記事は『人日記 1日1分、会った人の名前を書く』の一部を抜粋・編集したものです）