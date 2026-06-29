開催：2026.6.29

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 3 - 4 [カブス]

MLBの試合が29日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカブスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するカブスの先発投手はライアン・ロリソンで試合は開始した。

2回裏、6番 ゲーリー・サンチェス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CHC

7回表、ピッチャー アーロン・アシュビーがワイルドピッチでカブス得点 MIL 1-1 CHC

10回表、3番 マイケル・ブッシュ カウント3-0から押し出しの四球でカブス得点 MIL 1-2 CHC、4番 鈴木誠也 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 MIL 1-4 CHC

10回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-4 CHC、4番 ギャレット・ミッチェル カウント3-1から押し出しの四球でブリュワーズ得点 MIL 3-4 CHC

試合は3対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのジェーコブ・ウェブで、ここまで3勝2敗2S。負け投手はブリュワーズのジョエル・クーネルで、ここまで0勝1敗2S。カブスのウィックスにセーブがつき、0勝2敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、1安打、2打点、打率は.262となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 06:26:17 更新