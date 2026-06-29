炎上司会者で知られるパーカー氏がついに大谷を“認める”

【MLB】ドジャース 15ー3 パドレス（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手について、過去に数々の批判的な発言をしてきた米司会者が今季のナ・リーグMVP獲得を断言したことが話題となっている。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組内で、大本命のオッズに対して異論を挟まない姿勢を見せた。かつての辛口ぶりを封印した様子に、SNS上のファンからは「アンチでさえ」などと驚きと同意の声が殺到している。

同局の公式SNSが27日（日本時間28日）、番組内の動画を公開した。司会のブライアン・ケニー氏が、米ブックメーカーによるナ・リーグMVPのオッズを紹介。大谷が「-2500（1.04倍）」で大本命に推されている状況について、ゲスト出演したスポーツコメンテーターのロブ・パーカー氏は「-10000（1.01倍）であるべきだ」と主張した。さらに他候補の話題に移っても「でも、ショウヘイが勝つよ」とあっさりと認めている。

パーカー氏といえば、過去に大谷に対して辛辣な意見をぶつけてきたことで知られる。今季序盤の好成績にも、対戦相手の勝率などを理由に「詐欺だろ」「中身がないといけない」と難癖をつけていた。さらに2022年には、MVP投票で大谷に入れた記者へ発言し物議を醸すなど、ことあるごとに炎上してきた人物だ。

しかし、もはや大谷の活躍を否定することは、厳しい目を持つ論客すらもできないようだ。かつての“お騒がせ司会者”がついに白旗を挙げた動画に対し、ファンからは多くのコメントが寄せられた。

「ショウヘイ・オオタニはナ・リーグMVPを難なく獲得するだろう」「大谷アンチのロブでさえ異論を唱えられなかった」「ボンズ以来の脳死のMVPレース」「（他候補者は）投げられるの？」「なぜ私たちは未だにこれを議論しているの？」「どちらかというと2位を決める議論だね」「満票だ」とMVP獲得を確信する声で溢れていた。（Full-Count編集部）