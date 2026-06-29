「まじですごくないっすか？」日本vsブラジル戦を前に飛び込んできた“吉報”にファン喝采！「当然でしょ」「えぐい顔ぶれに食い込んだ」【W杯】
現地６月27日、北中米ワールドカップはグループステージの全日程が終了し、決勝トーナメントに進む32チームが確定した。早くも翌28日からノックアウトステージに突入し、ラウンド32で南アフリカとカナダが激突する。
そんななか、英国の世界的データ会社「Opta」の公式サイトがグループステージのベストイレブンを発表した。リオネル・メッシ（アルゼンチン）やキリアン・エムバペ（フランス）、ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）ら錚々たる名がずらりと並ぶ厳選の11人。なんとそのなかのひとりにアジア勢で唯一選ばれたのが、日本代表MF中村敬斗だ。４−４−２システムの左サイドバックに配置された。
同社は「確かに中村敬斗を左サイドバックに選ぶのはやや大胆な判断かもしれない。実際にはウイングバックとして起用され、非常に攻撃的な役割を担っているからだ」と前置きしつつ、「しかし、守備を重視する右サイドバック（ガーナのマービン・セナヤ）を配置することで、全体としてバランスは取れている」とあえて説明を加えた。
そのうえで、「北中米ワールドカップでのパフォーマンスを見る限り、中村が来季もランスでリーグ・ドゥ（フランス２部）を戦う可能性は低そうだ。スピードがあり、俊敏で、迷いなく仕掛ける中村は、日本の左サイドで相手にとって大きな脅威となっている」と称え、「大会初戦のオランダ戦（２−２）では、ペナルティエリア手前約18ヤードから左隅へ鮮やかなシュートを決め、日本の大会初ゴールを記録。さらにチュニジア戦（４−０）では、相手をかわしてゴールライン際まで突破すると、ゴール前へ鋭く低いクロスを送り込み、先制点をアシストした」と活躍ぶりを紹介している。
Opta社が選出したグループステージのベストイレブンは以下の通り。
【４−４−２システム】
ＧＫ ヴォジーニャ（カーボベルデ）
右ＳＢ マービン・セナヤ（ガーナ）
ＣＢ パウ・クバルシ（スペイン）
ＣＢ ディネイ・ボルジェス（カーボベルデ）
左ＳＢ 中村敬斗（日本）
セントラルＭＦ ペドロ・ビテ（エクアドル）
セントラルＭＦ ウェストン・マッケニー（アメリカ）
右サイドＭＦ リオネル・メッシ（アルゼンチン）
左サイドＭＦ ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
ＦＷ アーリング・ハーランド（ノルウェー）
ＦＷ キリアン・エムバペ（フランス）
権威ある機関による中村のベストイレブン選出を受けて、日本のファンからはSNSやネット上に賛辞が続々。「これってまじですごくないっすか？」「48チームある中のこれは凄いことだ」「誇らしいね」「世界に認められた証拠」「活躍度からしたら当然でしょ」「えぐい顔ぶれに食い込んだもんだ」「サイドバックってのがまたいい」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
そんななか、英国の世界的データ会社「Opta」の公式サイトがグループステージのベストイレブンを発表した。リオネル・メッシ（アルゼンチン）やキリアン・エムバペ（フランス）、ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）ら錚々たる名がずらりと並ぶ厳選の11人。なんとそのなかのひとりにアジア勢で唯一選ばれたのが、日本代表MF中村敬斗だ。４−４−２システムの左サイドバックに配置された。
そのうえで、「北中米ワールドカップでのパフォーマンスを見る限り、中村が来季もランスでリーグ・ドゥ（フランス２部）を戦う可能性は低そうだ。スピードがあり、俊敏で、迷いなく仕掛ける中村は、日本の左サイドで相手にとって大きな脅威となっている」と称え、「大会初戦のオランダ戦（２−２）では、ペナルティエリア手前約18ヤードから左隅へ鮮やかなシュートを決め、日本の大会初ゴールを記録。さらにチュニジア戦（４−０）では、相手をかわしてゴールライン際まで突破すると、ゴール前へ鋭く低いクロスを送り込み、先制点をアシストした」と活躍ぶりを紹介している。
Opta社が選出したグループステージのベストイレブンは以下の通り。
【４−４−２システム】
ＧＫ ヴォジーニャ（カーボベルデ）
右ＳＢ マービン・セナヤ（ガーナ）
ＣＢ パウ・クバルシ（スペイン）
ＣＢ ディネイ・ボルジェス（カーボベルデ）
左ＳＢ 中村敬斗（日本）
セントラルＭＦ ペドロ・ビテ（エクアドル）
セントラルＭＦ ウェストン・マッケニー（アメリカ）
右サイドＭＦ リオネル・メッシ（アルゼンチン）
左サイドＭＦ ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
ＦＷ アーリング・ハーランド（ノルウェー）
ＦＷ キリアン・エムバペ（フランス）
権威ある機関による中村のベストイレブン選出を受けて、日本のファンからはSNSやネット上に賛辞が続々。「これってまじですごくないっすか？」「48チームある中のこれは凄いことだ」「誇らしいね」「世界に認められた証拠」「活躍度からしたら当然でしょ」「えぐい顔ぶれに食い込んだもんだ」「サイドバックってのがまたいい」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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