ドジャースは２７日（日本時間２８日）、敵地サンディエゴでのパドレス戦に１５―３で完勝。同地区の２位につける相手を力で圧倒し、再び９ゲーム差に広げるとともに首位を堅持した。

シーズンの半分以上を消化して５３勝３０敗。悲願のワールドシリーズ３連覇に向けて着々と態勢を整えているが、ここのところ米メディアをにぎわせているのが大谷翔平投手（３１）とダルトン・ラッシング捕手（２５）の関係だ。

大谷が先発登板した２４日（同２５日）のツインズ戦でサインミスから捕逸で失点し、さらに大谷のＡＢＳチャレンジを相棒であるはずのラッシングが否定。バッテリー間の息が合わず、パスボールの後には大谷が珍しく怒りの表情を見せ、ラッシングの至近距離まで顔を近づけて強い言葉を発する場面もあった。

そして、この日のラッシングは同点の展開から大量９得点を挙げた６回の攻撃でリードを５点に広げる９号ソロ。ダイヤモンドを一周すると次打者のフリーランドは打席に向かい、ネクストバッターズサークルに出てきた大谷とベンチ前で出くわす形となり、大谷は笑顔で出迎えて右手でタッチを交わし、尻をポーンと叩いて祝福した。

ファンも戦りつを覚えたあの爛ン見瓩ら一転しての笑顔。米サイト「アルバット」は「彼らは確執を水に流したのだろうか」とし「（大谷の）そのメッセージははっきりと伝わってきた。恨みなど一切なく、ただ勝利したい思いとともに祝いたいという気持ちがあるだけだ」と心情を読み解いた。

騒動後、ロバーツ監督は「話し合いをしたよ」と明かし、正捕手のスミスが離脱中のため大谷の次回登板でもラッシングとバッテリーを組ませる方針を示している。本当の胸の内は大谷にしか分からないが、チームとして前進していることは確かのようだ。