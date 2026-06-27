『モアナと伝説の海』×『トイ・ストーリー5』入場者プレゼント決定 日本限定「ぷくぷくシール」を配布
ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の劇場公開を記念し、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の2作品がコラボした日本限定の入場者プレゼント「ぷくぷくシール」の配布が決定した。あわせて、両作品のムビチケ購入者を対象としたプレゼントキャンペーンも行っている。
【動画】『モアナと伝説の海』×『トイ・ストーリー5』コラボ映像
世界中で愛されるディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写化した本作は、“海に選ばれた”少女モアナが、愛する家族と島を救うため大海原へ旅立つ冒険を描く。モアナ役には新人のキャサリン・ランガイア、伝説の英雄マウイ役にはアニメーション版に続きドウェイン・ジョンソンが出演。日本版では、モアナ役をTSUZUMI（ME:I）、マウイ役を尾上松也が務める。
公開初日の7月31日からは、『モアナと伝説の海』の鑑賞者を対象に、先着で『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー5』のキャラクターがデザインされた日本オリジナルの「ぷくぷくシール」をプレゼント。シール交換ブームの中で楽しめる特典となっている。
さらに、『モアナと伝説の海』または『トイ・ストーリー5』のムビチケ前売券を購入した人を対象にしたプレゼントキャンペーンも実施。応募者の中から、世界570都市以上で累計3億5000万人超を動員してきた「ディズニー・オン・アイス」のペアチケットや、ディズニー作品の世界観を楽しめる「OH MY CAFE」の3000円分ギフトチケットなどが当たる。応募期間は8月3日まで。
また、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』の両作品を劇場で鑑賞した人を対象にたキャンペーンも行う。「ピクサーの世界展」チケットや映画オリジナルグッズなど、ここでしか手に入らないアイテムが目白押しとなっている。キャンペーン期間は、7月31日〜8月31日。
あわせて、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー5』の“ディズニーの夏”を盛り上げる特別映像も公開されている。『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーが映画館に登場。ポップコーンを食べるのではなく、ポップコーンバケットの中に仲良く入り、大スクリーンで上映される『モアナと伝説の海』の予告編を見つめる。
超実写版ならではの壮大な映像美に、ウッディは思わず「ウソだろ…！」と驚きの声を上げ、3人そろってスクリーンにくぎ付けに。ディズニーを代表する人気キャラクターたちも魅了される、遊び心あふれるコラボ映像となっている。
【動画】『モアナと伝説の海』×『トイ・ストーリー5』コラボ映像
世界中で愛されるディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写化した本作は、“海に選ばれた”少女モアナが、愛する家族と島を救うため大海原へ旅立つ冒険を描く。モアナ役には新人のキャサリン・ランガイア、伝説の英雄マウイ役にはアニメーション版に続きドウェイン・ジョンソンが出演。日本版では、モアナ役をTSUZUMI（ME:I）、マウイ役を尾上松也が務める。
さらに、『モアナと伝説の海』または『トイ・ストーリー5』のムビチケ前売券を購入した人を対象にしたプレゼントキャンペーンも実施。応募者の中から、世界570都市以上で累計3億5000万人超を動員してきた「ディズニー・オン・アイス」のペアチケットや、ディズニー作品の世界観を楽しめる「OH MY CAFE」の3000円分ギフトチケットなどが当たる。応募期間は8月3日まで。
また、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー５』の両作品を劇場で鑑賞した人を対象にたキャンペーンも行う。「ピクサーの世界展」チケットや映画オリジナルグッズなど、ここでしか手に入らないアイテムが目白押しとなっている。キャンペーン期間は、7月31日〜8月31日。
あわせて、『モアナと伝説の海』と『トイ・ストーリー5』の“ディズニーの夏”を盛り上げる特別映像も公開されている。『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーが映画館に登場。ポップコーンを食べるのではなく、ポップコーンバケットの中に仲良く入り、大スクリーンで上映される『モアナと伝説の海』の予告編を見つめる。
超実写版ならではの壮大な映像美に、ウッディは思わず「ウソだろ…！」と驚きの声を上げ、3人そろってスクリーンにくぎ付けに。ディズニーを代表する人気キャラクターたちも魅了される、遊び心あふれるコラボ映像となっている。