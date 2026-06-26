ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 あす始発から全線で運転見合わせの可能性 台風… 東海道新幹線 新幹線 JR東海 台風 大雨・豪雨 強風 鉄道ニュース 時事ニュース 【速報】東海道新幹線 あす始発から全線で運転見合わせの可能性 台風接近に伴って 東海道新幹線 27日全線見合わせ? 2026年6月26日 18時0分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、東海道新幹線は、あす（27日）計画運休は予定していませんが、東京～豊橋間で大雨や強風の恐れがあるため、始発から全線で運転見合わせの可能性があるということです。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 あす始発から全線で運転見合わせの可能性 台風接近に伴って リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 井の頭線, 神奈川, 横浜, イベント, 大船, 鎌倉, 埼玉, 伊東市, 商店街