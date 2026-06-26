YouTubeチャンネル「くりのすけデリカDIY&車中泊の旅」が、「【新曲】DELICA FAN MEETING｜全国のデリカ仲間が集まる日」を公開した。



本動画は、全国から三菱自動車の人気車「デリカ」が集結したファンミーティングの様子を、オリジナル楽曲に乗せて紹介するミュージックビデオ形式となっている。



映像は、広大な駐車場に数え切れないほどのデリカが整然と並ぶ、圧巻の空撮シーンからスタートする。

「北の大地から南の空まで」「それぞれの思い乗せて走り出す」という歌詞が示す通り、全国各地からデリカを愛するオーナーたちが一堂に会した熱気が伝わってくる。



見どころは、同じ車種でありながら1台として同じ車体がない個性豊かなカスタム車両の数々だ。

楽曲内でも「同じ車でも同じじゃないんだ」「十人十色の物語がここに集まる」と歌われており、オーナーそれぞれのこだわりやライフスタイルが車体を通して表現されていることがうかがえる。

また、「SNSじゃ伝わらない」「憧れの1台が目の前に並んでる」といったフレーズは、リアルな場で車を見せ合い、語り合うオフ会ならではの醍醐味を端的に表現している。



サビの「デリカD:5」という力強い歌声とともに、会場の盛り上がりと一体感が強調される。動画の最後には、チャンネルに関連する「KURVAN（カーバン）」のロゴが表示され、幕を閉じる。



全国のデリカファミリーの絆と、アウトドアを共にする愛車への深い情熱がストレートに伝わる1本となっている。



同じ車を愛好するコミュニティの魅力が詰まっており、今後のイベント展開にも注目だ。



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