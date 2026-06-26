走りを磨いた特別仕様車「PS」を新設

マツダは2026年6月26日、小型オープンスポーツカー「ロードスター」および「ロードスターRF」の商品改良を発表し、同日より予約受付を開始しました。発売は2026年9月上旬を予定しています。

今回の商品改良では走行性能のさらなる進化に加え、新たな特別仕様車「ロードスターPS」が設定されたことが大きなトピックとなっています。

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ロードスターは1989年に初代モデルが登場したライトウェイトオープンスポーツカーです。

シンプルなFRレイアウトと軽量ボディによる「人馬一体」の走りを追求し続け、世界中のファンから支持を獲得してきました。これまで4世代にわたって進化を重ね、累計販売台数は126万台以上に達しています。

現行モデルは2015年に登場した4代目（ND型）で、初代誕生から35年以上が経過した現在も、日本を代表するスポーツカーとして高い人気を維持しています。

今回の商品改良では、「マツダ スピリット レーシング ロードスター」の開発で培った技術や知見を投入し、ロードスターらしい走りの魅力をさらに高めました。

マツダ スピリット レーシング ロードスターは2026年1月に発売されたスペシャル仕様で、マツダのモータースポーツ活動で得られたノウハウを反映した高性能モデルです。

サーキット走行も視野に入れた専用チューニングが施されており、その開発過程で得られた技術や知見が活用されています。

具体的には、スプリングレートを高めるなどを図った専用チューニングサスペンションやビルシュタイン製ダンパーの採用に加え、MT車には加速応答改善制御やヒール＆トゥアシスト制御を導入。レブリミット直前まで出力を維持できるよう制御も見直されました。

また、最新の車外騒音規制への対応として、静音タイヤの採用とそれに伴うステアリングフィールの最適化、サイレンサーの大型化、吸排気系の音質チューニングなども実施しています。

これらについて、クルマ開発本部 ロードスター主査の齋藤茂樹氏は「スポーツカーにとってはネガティブに働く要素を逆手に取り、新しい価値を作り込むことにチャレンジした」と説明しており、定常走行時の静粛性向上と加速時の走る楽しさの両立を図ったとしています。

さらに、新たなボディカラーとして「ジンクグリーンメタリック」を設定。「魂動デザイン」の採用以後では初となるグリーン系のカラーは、タフさと洗練さを両立したカラーリングで、ロードスターのピュアでスポーティな世界観をより強く表現しています。

そして、今回の改良で注目されるのが、“ピュアスポーツ”を意味する特別仕様車PSです。齋藤氏は「これは挑戦でもあり、我々が一番作りたかった仕様でもあります」と語っています。

ロードスターPSは、街中からワインディングロードまで、よりピュアなスポーツドライビングを楽しみたいユーザーに向けて開発されたモデルです。

スポーティかつモダンなカラーコーディネートと、本格的な走行装備を組み合わせることで、ロードスターの魅力をより身近に味わえる仕様となっています。

エクステリアでは、インシュレーター付きのガラス製リアウインドウ付ソフトトップを採用し、グレーの幌を装備。

ブラック塗装のレイズ製16インチアルミホイールと組み合わせることで、スポーティな印象を高めています。

足まわりにはビルシュタイン製ダンパーを装備し、フロントブレーキにはブレンボ製ベンチレーテッドディスクと対向4ピストンキャリパーを採用。スポーツ走行時の安定感やコントロール性の向上を図っています。

インテリアでは、エアコンルーバー加飾を外側ブラック、内側シルバーとし、エアコンダイヤルやエンジンスターターリングもブラック仕上げを採用。シンプルながらスポーティな雰囲気を演出しています。

なお、ロードスターPSの価格（消費税込み）は366万3000円。商品改良を受けたロードスターの価格は295万9000円から407万円、ロードスターRFは385万円から469万7000円に設定されています。