本場スリランカの味を堀川沿いで…混ぜて味わう『ライス＆カレー』が話題 本格スリランカ料理店が伏見に誕生
「Sri Lankan Rice & Curry MATARA」は、伏見・納屋橋エリアの堀川沿いに、2026年3月オープンした本場スリランカ料理店で、現地の郷土料理も味わうことができます。スリランカは日本と同じ島国で、海に囲まれていることから魚介を使った料理が豊富。
食材ごとに数種類のスパイスを使い分け、ココナッツミルクや、かつお節に似たうま味を持つ「モルジブフィッシュ」を使って調理するのが特徴。スパイシーでありながら繊細な味わいで、出汁のうま味も感じられるため、日本人にも親しみやすい料理がそろっています。
カレーは魚、鶏肉、豚肉、野菜、豆など、それぞれの食材に合わせて味付けを変えており、日替わりで複数種類を用意しています。米には日本産のバスマティライスを使用。バスマティライス特有の華やかな香りと、日本米のような甘みや食感をあわせ持つのが特徴です。
看板メニューのひとつ【マールアンブルティヤル】は、マグロやカツオを酸味のある果実「ゴラカ」のペーストやブラックペッパー、スパイスとともに「ワラン」と呼ばれる土鍋でじっくり煮込んだ料理です。酸味と辛味のバランスが絶妙で、魚の中までしっかり味が染み込んでいます。お酒のおつまみにも、ご飯のお供にもおすすめの一品です。
本場の味と雰囲気を気軽に楽しめる、スリランカの魅力が詰まった一軒です。
＜ランチメニュー＞
【ライス＆カレーのセット（カレー1種・本日の副菜4種・パパダム・ライス）】（1600円）
【ランチカレー（5種類）】（1100円～1400円）
【スパイシーヌードル（米粉）】（1400円） など
＜ディナーメニュー＞
【単品カレー】（800円～）
【ライス＆カレーのセット（カレー1種・本日の副菜4種・パパダム・ライス）】（1800円）
【マールアンブルティヤル】（1800円／ハーフ1000円）
【デビルチキン】（1100円）
【コッタロティ】（卵1400円／チキン1500円）
【ワタラッパン（スリランカのプリン）】（300円） など
※2026年3月31日時点の情報です