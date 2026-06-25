「Sri Lankan Rice & Curry MATARA」は、伏見・納屋橋エリアの堀川沿いに、2026年3月オープンした本場スリランカ料理店で、現地の郷土料理も味わうことができます。スリランカは日本と同じ島国で、海に囲まれていることから魚介を使った料理が豊富。



食材ごとに数種類のスパイスを使い分け、ココナッツミルクや、かつお節に似たうま味を持つ「モルジブフィッシュ」を使って調理するのが特徴。スパイシーでありながら繊細な味わいで、出汁のうま味も感じられるため、日本人にも親しみやすい料理がそろっています。



