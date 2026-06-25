「Sri Lankan Rice & Curry MATARA」は、伏見・納屋橋エリアの堀川沿いに、2026年3月オープンした本場スリランカ料理店で、現地の郷土料理も味わうことができます。スリランカは日本と同じ島国で、海に囲まれていることから魚介を使った料理が豊富。

食材ごとに数種類のスパイスを使い分け、ココナッツミルクや、かつお節に似たうま味を持つ「モルジブフィッシュ」を使って調理するのが特徴。スパイシーでありながら繊細な味わいで、出汁のうま味も感じられるため、日本人にも親しみやすい料理がそろっています。

おすすめは、スリランカの家庭料理【ライス＆カレーセット】。ご飯の周りに、「パパダム」と呼ばれる薄いせんべいのようなスナックと、豆や旬の野菜を使った日替わりの副菜4種類を盛り付けています。現地では全体を混ぜながら味の変化を楽しむのが一般的な食べ方です。

カレーは魚、鶏肉、豚肉、野菜、豆など、それぞれの食材に合わせて味付けを変えており、日替わりで複数種類を用意しています。米には日本産のバスマティライスを使用。バスマティライス特有の華やかな香りと、日本米のような甘みや食感をあわせ持つのが特徴です。

看板メニューのひとつ【マールアンブルティヤル】は、マグロやカツオを酸味のある果実「ゴラカ」のペーストやブラックペッパー、スパイスとともに「ワラン」と呼ばれる土鍋でじっくり煮込んだ料理です。酸味と辛味のバランスが絶妙で、魚の中までしっかり味が染み込んでいます。お酒おつまみにも、ご飯のお供にもおすすめの一品です。

本場の味と雰囲気を気軽に楽しめる、スリランカの魅力が詰まった一軒です。

ランチメニュー＞
【ライス＆カレーのセット（カレー1種・本日の副菜4種・パパダム・ライス）】（1600円）
ランチカレー（5種類）】（1100円～1400円）
スパイシーヌードル（米粉）】（1400円）　など

＜ディナーメニュー＞
【単品カレー】（800円～）
【ライス＆カレーのセット（カレー1種・本日の副菜4種・パパダム・ライス）】（1800円）
【マールアンブルティヤル】（1800円／ハーフ1000円）
デビルチキン】（1100円）
【コッタロティ】（卵1400円／チキン1500円）
【ワタラッパンスリランカのプリン）】（300円）　など

※2026年3月31日時点の情報です