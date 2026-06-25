お笑いコンビ、メイプル超合金の安藤なつ（45）が、24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。かつての芸名について語った。

この日は同じ事務所に所属するカンニング竹山とトーク。竹山が「あなた今、安藤なつって名前でしょ？ その昔入ってきた時は優香って芸名で入ってきたからホントふざけた名前でさ。あの優香さんでしょ？」と苦笑すると、安藤は「ホリプロにいらっしゃる優香さんです。優香さんから取らせていただいて」と女優の優香が由来だと明かした。

竹山が「リングネームだったわけでしょ？」と尋ねると「そう。プロレスをやってたんですよね」と説明。また「西口プロレスのレスラーだったわけでしょ？ 芸人もやりながら、それもやってて。その時にリングネームが優香」と聞かれると「本家の優香さんから取ってるので、何かしらホリプロさんから言われたらあれだなってなって。ドットを付けました。『優香．』で。本来優香．が正式です」と語った。

竹山が「その時に出会ってるから俺は『優香』『優香』なのよ」と安藤を優香と呼んでいることを明かすと、安藤は「だから竹山さんぐらいですよ。優香って言ってるの、今」と笑っていた。