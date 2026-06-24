2026年大会で着用するナイキ社の新モデル

ポルトガル代表は現地時間6月23日、北中米ワールドカップ（W杯）グループKの第2戦でウズベキスタン代表に5-0で大勝した。

FWクリスティアーノ・ロナウドは前半6分の今大会初ゴールを含む2得点をマーク。海外メディアは、大活躍だったエースの“足元”に注目。刻まれた文字が世界中で大きな反響を呼んでいる。

英メディア「LiveScore」公式Xが公開したのは、ロナウドが今大会で使用するナイキ社製の特注スパイク。白を基調としたスタイリッシュなデザインの側面には、彼の愛する5人の子供たちの名前が刻まれている。

そこには「CRIS JR.（クリスティアーノ・ジュニア）」「EVA MARIA（エヴァ・マリア）」「MATEO（マテオ）」「ALANA MARTINA（アラナ・マルティナ）」「BELLA（ベラ）」とはっきりと刻印されている。同メディアは「クリスティアーノ・ロナウドのW杯用ブーツには、5人の子供たちの名前が刻まれている。最後のダンスの最中に家族を称える」と綴り、最愛の家族の絆を胸にピッチへ立つベテランの姿を伝えた。

この投稿に対し、世界中のファンからは「これぞGOAT（史上最高）の振る舞い」「最高の父親だ」「家族の力が彼をさらなる高みへ連れて行く」といった感動と称賛の声が。また、一部のファンからは「彼が終わりだと言うまで、これがラストダンスだとは信じない」と、さらなる現役続行を熱望するコメントも寄せられた。

これまで数々の金字塔を打ち立ててきたロナウド。悲願のW杯制覇へ向けて、愛する家族の名が刻まれたスパイクとともに、どのような輝きを放つのか。（FOOTBALL ZONE編集部）