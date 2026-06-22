シビれる香り、あふれる旨み！花山椒香る「麻辣湯そば」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、とろろそば専門店「東京とろろそば」にて期間限定で「麻辣湯そば」の販売を2026年6月24日(水)より開始する。
■花山椒の華やかな香りと心地よい痺れがクセになる『麻辣湯そば』
〇花山椒が効いたシビ辛マーラースープ
マーラースープは、旨みの中にしっかりとした辛さと痺れを感じられる本格的な味わいで、暑い季節でも食欲をそそる一杯に仕上げた。スープは、さっぱりと楽しめる冷そばと、心地よい発汗感を楽しめる熱々の温そばの2種類を用意している。
〇さまざまな食感と味わいが重なり合う逸品に
具材には、もちもちとした食感が楽しい餃子をはじめ、ぷりぷりの海老、やわらかな豚しゃぶ肉、シャキシャキのチンゲン菜、コリコリ食感のきくらげ、爽やかな香りを添える三つ葉を使用。さまざまな食感と味わいが重なり合い、一口ごとに異なるおいしさを楽しめる。
花山椒の痺れ、具材の旨み、そばののど越しが絶妙に調和した、最後の一口まで飽きることなく味わえる夏限定のメニューだ。
【販売メニュー】
・麻辣湯そば 980円(税込1,078円)
〇横浜美しが丘店 その他メニュー
〇相模大野店 その他メニュー
■東京とろろそば公式サイト
■ITライフハック
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花山椒の痺れ、具材の旨み、そばののど越しが絶妙に調和した、最後の一口まで飽きることなく味わえる夏限定のメニューだ。
【販売メニュー】
・麻辣湯そば 980円(税込1,078円)
〇横浜美しが丘店 その他メニュー
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