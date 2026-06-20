"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーを筆頭に、過激な企画を次々と打ち出すイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（27）。妊娠中とされる彼女の"ベビーシャワー"イベントに参加した男性がその感想を語った。

【写真】黒髪ロングヘアでガラリとイメチェンしたボニー。他、お腹に「異物」をつけて笑顔を見せる姿なども

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨なコンテンツを有料ファンクラブで販売している。前出の乱倫パーティーのような一般人参加型の過激な企画で耳目を集め、炎上を繰り返している。

ボニーは避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"を終えた直後、2月下旬に妊娠を電撃発表した。しかし話題づくりを疑う声も多く、現在に至るまでネット上で"本当に妊娠しているのか"と議論になっている。

そんななか、ボニーが新イベントを開催した。珍しく神妙な面持ちで「「（次のイベントは）かなり気持ち悪い」「妊娠というとても健全なことと、業界の基準からしてもかなり過激なことを組み合わせている」と予告していたイベントの内容とは──。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「ボニーは、イギリスのタブロイド紙『デイリー・スター』のインタビューに応え、『一般の人たちを招いて、私に尿をかけたり、関係を持ったりしてもらうの』と宣言した。

生まれてくる赤ん坊や妊婦に、シャワーのように愛情を降り注いでお祝いする、アメリカ発の"ベビーシャワー"というパーティーがありますが、それをボニー流にアレンジしたようです」

6月上旬に行われた"ベビーシャワー"企画には、6時間にわたり112人が参加したという。何らかの液体でびしょ濡れになった衣装を着たボニーが、やはり濡れたシーツの上に座って微笑む動画などが公開された。

イベントに参加した男性たちが、英ロンドンのニュースサイト「ザ・タブ」で感想を語っている。前出のジャーナリストが続ける。

「参加した男性のひとりは、『楽しくてハッピーで、ポジティブな雰囲気だった』とイベントの感想を話しています。イベントは4〜5時間ほど行われたそうで、『みんなが彼女に尿をかけた。臭かったし汚かったけど、ボニーはまさに水を得た魚のようだった。それから体をキレイにして終わった』と明かしました。

また別の男性によると、撮影前に水をたくさん飲んで"準備"したという。なんとこの男性は妻帯者だというが、『ボニーとはまた絶対に撮影したい。彼女はまさに天使だ。僕には妻がいるんだけど、彼女も喜んでいたし、ボニーのこともよく知っている』と楽しげにコメントしていました」

ますますエスカレートしていく過激企画の行き着く果ては──。