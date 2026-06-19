グループTWICE（トゥワイス）のサナが、下着が露出しているように見える大胆な衣装で物議を醸した。

18日、ソウル市鍾路区（チョンノグ）の利馬（イマ）ビルで開かれた「TEAZEN×TWICE コンブチャLAB」フォトセッションイベントに、TWICEが出席した。

この日、サナは花柄が際立つレース付きのチューブトップドレスを着用した。

特にサナは、ドレスの裾を同じ柄のショーツの中に入れ込んだように見えるスタイリングで注目を集めた。

その後、オンライン上で衣装が物議を醸すと、サナは同日、ファンプラットフォーム「Bubble」を通じて、「フィッティングの時はそうならないように着ていたのに、出る時にバタバタしていて鏡を確認できず、裾がめくれた状態で撮られていたことに控室へ戻ってから気づいた」と明かした。

サナは「ただでさえフィッティングの時のような状態で出られなくて悲しかったのに、いろいろ言われてさらに悲しい。違うのかな。分からない」と心境を吐露した。

サナが着用したアイテムは、58万3000ウォン（約6万1000円）で販売されているスカートだ。ただ、ルックブックのモデルも裾を持ち上げて同じ柄のショーツを露出しており、スタイリストによる意図的な演出ではないかとの反応もある。

一方、TWICEは最近、ヨーロッパツアーを成功裏に終え、グローバルな人気を証明した。今月4日（現地時間）、英国・ロンドンのO2アリーナ公演を最後に、計8都市・11公演規模のヨーロッパツアーを盛況のうちに終えた。