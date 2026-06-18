この記事をまとめると ■2026年7月発売予定の改良型N-BOXシリーズの先行情報がHPで公開された ■N-BOXカスタムはフロントフェイスを刷新して力強く存在感のあるデザインへと進化 ■N-BOXジョイはブラック加飾を採用した特別仕様車「BLACK STYLE」を追加した

一部改良情報をホームページで先行公開

日本の自動車市場において圧倒的な存在感を放ち続ける軽乗用車、ホンダN-BOX。2023年10月にデビューした3代目は、上質なデザインや広い室内空間、運転のしやすさなどで幅広い層から高い支持を集めている。その人気は凄まじく、2025年度の新車販売台数で第1位を獲得したほか、軽四輪車の新車販売台数においては11年連続の首位をキープ。さらに、2026年4月には、シリーズ累計販売台数が300万台を突破するという金字塔を打ち立てた。

そんな軽自動車の絶対王者が、2026年7月にマイナーモデルチェンジを実施する。それに先駆け、6月18日に公式ホームページで先行情報が公開された。今回の改良のメインテーマとなるのは、人気モデル「N-BOX カスタム」のフロントフェイス刷新と、クロスオーバーテイストの「N-BOXジョイ」に新設定された特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」だ。

今回のマイナーモデルチェンジで、もっとも大きな視覚的変化を遂げたのが「N-BOXカスタム」だ。エクステリアには、これまでにない力強さを感じさせるフロントグリルに意匠変更し、さらに、ロー＆ワイドな造形で迫力を高めたフロントバンパーを採用。ここに常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のシャープなフォグライトを組み合わせることで、ひと目でカスタムと分かる圧倒的な存在感を演出。精悍で堂々としたフロントデザインへと生まれ変わっている。

また、より上質さを極めた「N-BOXカスタム・コーディネートスタイル」の進化も見逃せない。フロントグリルやサイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュに重厚感のある輝きを放つダーククロームメッキ加飾を採用することで、ギラつきを抑えながらも存在感のある大人のスタイルへと変貌している。

インテリアについてもクオリティアップが図られており、室内には新たにメッキやピアノブラックの加飾が追加され、利便性を高めるLEDルームランプも新調。さらに、夜間のキャビンをムーディに彩るインテリアイルミネーションのカラーを「ナイトブルー」へと変更。クールさと上質さを兼ね備えた、ワンランク上の贅沢な空間に仕上げられている。

魅力を増したリファインで2026年度も王座を狙う

一方、アクティブなキャラクターで独自のポジションを築いている「N-BOXジョイ」の進化にも注目したい。

今回の改良では、ユーザーからの多くの要望に応える形でフォグライトを全車に標準装備。悪天候時の実用性とタフなルックスが強化された。さらに、ノスタルジックな「HONDA」のレターロゴが際立つ専用フロントグリルが特徴の「アクティブフェイスパッケージ」が、ターボ車および新設定の特別仕様車に標準設定されることになったのも見逃せない。

そして、今回のN-BOXジョイのマイナーチェンジにおける大きなトピックが、新設定された特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」だ。内外装をブラックのパーツで引き締めることで、アクティブな印象に都会的で洗練された個性をプラス。エクステリアでは、ヘッドライトガーニッシュやエンブレムなどにブラック加飾を施し、精悍な顔つきを演出する。

インテリアにはピアノブラック加飾を追加したほか、シートや荷室表皮などにはシックなブラックのチェック柄を採用した。使い勝手のよさはそのままに、大人のギア感溢れる空間演出が構築されている。

このように、今回の一部改良ではカスタムとジョイの変更が目立つが、ベースとなる標準モデルの「N-BOX」にも魅力的なリファインが加えられている。

自分らしさを表現できるパッケージとして人気の「N-BOX ファッションスタイル」では、専用の2トーン仕様におけるルーフ色が従来のカラーから「ホワイト」へと変更された。これに伴い、ロアグリルとリヤライセンスガーニッシュに上品なメッキ加飾を施すことで、日常の風景に自然と馴染むオシャレさをより一層際立たせている。

室内では、スマートフォンの充電などに欠かせない「センターUSBチャージャー」や小物の整理に便利な「運転席・助手席シートバックアッパーポケット」などが新たに採用され、日々の使い勝手をさらに引き上げる細やかな配慮がなされた。

また、カスタムのターボやコーディネートスタイル、ジョイのターボやBLACK STYLEといった一部の上位仕様には、大画面の「9インチナビ」と「ETC2.0」が標準装備されることになった。これにより、購入時のオプション選択の手間が省け、実質的なお買い得感も大きく高まっている。

力強い走りと優れた燃費性能を両立したパワートレインや、高い操縦安定性に裏打ちされた上質な走り、そして圧倒的に広い室内空間という美点はそのままに、デザインと機能性を全方位でブラッシュアップしてきた改良型N-BOXシリーズ。ホンダはこの改良モデルの発売を2026年7月に予定しており、発売に先駆けて6月22日（月）より全国のHonda Carsにて先行予約の受付を開始する。

カスタムの迫力ある新フェイスと、ジョイに追加されたスタイリッシュなBLACK STYLEなど、N-BOXの絶対王者の座はさらに盤石なものとなりそうだ。