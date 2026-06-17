◇交流戦 西武1−0阪神（2026年6月16日 甲子園）

圧倒的敵地の甲子園で左翼席に陣取った西武ファンの青炎（せいえん）に包まれた。1―0で迎えた9回。4番手・甲斐野が立石を空振り三振に仕留め、息詰まる一戦に終止符を打った。パ・リーグで唯一、交流戦優勝がないという“汚名”を返上した西口監督は「声援が本当に力になったし、皆さんの前で勝ててよかった」とファンと喜びを共有した。

投手陣が「甲子園の魔物」を封じ込めた。立役者はアマ時代を通じて甲子園初登板だった武内だ。10奪三振で6回3安打無失点。快投で5勝目を挙げた。

警戒していた森下、佐藤輝を初回から連続三振に斬り、3回2死二塁で一瞬肝を冷やした森下の一直は長谷川の好捕に救われた。打席では5回無死一塁で2ストライクから三塁前へ犠打を成功。続く桑原の決勝打を呼び込んだ。7回からは救援陣に後を託し、ベンチで優勝の瞬間を見届けて「緊迫した中で試合をつくれたことは本当によかった」と喜びに浸った。

18試合の短期決戦。シンデレラボーイの登場も大きかった。2番・滝沢は範囲の広い守備力に加えて課題だった打撃でも打率・273で貢献。3番・長谷川は2試合連続サヨナラ打など決定力を身につけて成長し、西口監督は「（滝沢）夏央とハセ（長谷川）の仕事は非常に大きかった。粘り強さ、勝負強さが出てきた」と総合力を強調した。

交流戦の勢いそのままに19日からは敵地でオリックスとのリーグ戦を迎える。武内は「まだシーズンは続く。目の前の一勝を手にして勝ち進みたい」と青く染まったスタンドに誓いを立てた。

（河西 崇）