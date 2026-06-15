日本戦20分前、遠藤航からエール 無念の離脱も…仲間に送った「炎」 W杯初戦はオランダと激突
W杯オランダ戦
サッカー日本代表は14日（現地時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦する。大会直前・無念の離脱となった遠藤航（リバプール）も、自身のSNSで日本代表へエールを送った。
試合開始約20分前、遠藤は自身のインスタグラムのストーリーズ機能で日本代表のスタメン画像を投稿。炎の絵文字3つを沿え、仲間にエールを送った。
33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪我でコンディションが心配されたが、26人のメンバーに名を連ねた。だが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で負傷箇所と思われる部分に違和感を覚え、途中交代。事前合宿地のメキシコ、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでは、別メニュー調整が続いていた中で、W杯開幕直前での離脱となった。
離脱の発表後、遠藤は自身のSNSで代表引退を明言。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」「今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」などとつづっていた。
（THE ANSWER編集部）