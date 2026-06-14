「ikue/幾重」、アバンギャルディの美髪を際立たせたWebCM公開 / バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催【まとめ記事】
ヘアケア・スキンケア商品の製造・販売などを行う株式会社DEAR-LOGUE COSMETICSが展開する「ikue/幾重シャンプー&トリートメント」は、「謎の制服おかっぱ集団」として世界を魅了するアバンギャルディを起用したWebCMを2026年6月10日（水）より公開した。本WebCMは、書き下ろしのオリジナル楽曲とダンスを取り入れたアバンギャルディらしさ全開の映像で、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』の東京公演初日である6月9日（火）にライブ会場にてお披露目された。
株式会社ビーケー・ジャパンは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、可動する冷却面でノートPCやタブレットの背面に密着し、USB給電で手軽に使える小型ペルチェ冷却クーラー「400-CLN043」を発売した。本製品最大の特長は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造だ。一般的な冷却台のように空気を送るだけでなく、冷却面がノートパソコンやタブレットの背面へしっかり密着することで、発熱部分から効率よく熱を吸収する。発熱による動作低下や不快な熱さを軽減する。
■Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目
Insta360は、待望の新製品「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、渋谷・MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」にて開催する。「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360初となるジンバルカメラ。本イベントでは、発売前のLuna Ultraを実際に手に取って体験できるほか、数量限定で予約販売を実施する。また、会場ではLuna Ultraが当たる抽選会も開催予定。さらに、6月13日（土）15:00より来場者には、来場特典を用意している。※来場特典は数に限りがあり、なくなり次第終了。
■続けられるサロンシャンプー「ikue/幾重」、アバンギャルディの美髪を際立たせたWebCM公開
ヘアケア・スキンケア商品の製造・販売などを行う株式会社DEAR-LOGUE COSMETICSが展開する「ikue/幾重シャンプー&トリートメント」は、「謎の制服おかっぱ集団」として世界を魅了するアバンギャルディを起用したWebCMを2026年6月10日（水）より公開した。本WebCMは、書き下ろしのオリジナル楽曲とダンスを取り入れたアバンギャルディらしさ全開の映像で、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』の東京公演初日である6月9日（火）にライブ会場にてお披露目された。
■超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催
株式会社ビーケー・ジャパンは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■MagSafe対応でピタッと装着！カード収納もできる2WAYスマホスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売した。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類を用意している。
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■タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、可動する冷却面でノートPCやタブレットの背面に密着し、USB給電で手軽に使える小型ペルチェ冷却クーラー「400-CLN043」を発売した。本製品最大の特長は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造だ。一般的な冷却台のように空気を送るだけでなく、冷却面がノートパソコンやタブレットの背面へしっかり密着することで、発熱部分から効率よく熱を吸収する。発熱による動作低下や不快な熱さを軽減する。
■Insta360初のジンバルカメラ！「Insta360 Luna Ultra」を日本初お披露目
Insta360は、待望の新製品「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、渋谷・MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」にて開催する。「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360初となるジンバルカメラ。本イベントでは、発売前のLuna Ultraを実際に手に取って体験できるほか、数量限定で予約販売を実施する。また、会場ではLuna Ultraが当たる抽選会も開催予定。さらに、6月13日（土）15:00より来場者には、来場特典を用意している。※来場特典は数に限りがあり、なくなり次第終了。
■続けられるサロンシャンプー「ikue/幾重」、アバンギャルディの美髪を際立たせたWebCM公開
ヘアケア・スキンケア商品の製造・販売などを行う株式会社DEAR-LOGUE COSMETICSが展開する「ikue/幾重シャンプー&トリートメント」は、「謎の制服おかっぱ集団」として世界を魅了するアバンギャルディを起用したWebCMを2026年6月10日（水）より公開した。本WebCMは、書き下ろしのオリジナル楽曲とダンスを取り入れたアバンギャルディらしさ全開の映像で、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』の東京公演初日である6月9日（火）にライブ会場にてお披露目された。
■超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催
株式会社ビーケー・ジャパンは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2026』を年3回、2026年12月には「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」を開催する。
■MagSafe対応でピタッと装着！カード収納もできる2WAYスマホスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売した。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類を用意している。
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