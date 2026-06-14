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YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が「2026年最新の【TV】事情とメーカー6社の特徴 テレビ」を公開した。動画では、2026年の最新テレビのトレンドである「RGB Mini LED」の進化を解説するとともに、大手メーカー6社の注目モデルとその特徴を紐解いている。



まさとパパはまず、2026年モデルのトレンドとして、RGB Mini LEDや量子ドットの進化、AIの融合を挙げる。従来の青色LEDから赤・緑・青の3色LEDを用いたバックライトへの進化により、色域の拡大とコントラストの向上が実現したと解説する。



動画内では各社の注目モデルを順にピックアップ。TVS REGZAは、フラッグシップモデル「ZX1 series」を発表。100型で198万円という価格設定に対し、旧フラッグシップモデルより安価になった点に触れつつ「普通に考えたらやっぱり最高峰のお値段」と語る。



一方、「コスパ最強」と称されるハイセンスは、最上位の「RGB UXSシリーズ」の65型を約48万円で展開。さらにゲーマー向けの「U8Sシリーズ」は165Hzのリフレッシュレートに対応し、「映像の滑らかさだけで言えば最上位のRGBモデルよりも上」と高く評価した。



また、TCLについては「とにかく選べる数が一番多い」と紹介。中でも「RM7Lシリーズ」はRGB-Mini LEDを搭載しながら65型で約29.8万円と安価で、「いきなり価格破壊もはなはだしい」と驚きを隠さない。ソニー、パナソニック、シャープについても、画質特化路線やAIキャラクターとの会話機能など、各社独自の進化や差別化ポイントを解説している。



技術の進化による高画質化や低価格化、生活密着型の機能など、多様化する2026年の最新テレビ。自身の予算や用途、部屋のサイズに合わせた後悔のないテレビ選びのヒントとなる内容だ。