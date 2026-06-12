女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。事務所関係者によると、中村さんは１、２年前から体調を崩しがちだったという。今年５月末頃から肺炎が悪化した。

玉緒さんが最後に自身のインスタグラムを更新したのは、２０２２年７月４日。「皆さん こんにちは、中村玉緒でございます」と書き出し、「さて、いつもこれを書いてるスタッフが新しい生活を始めることになりまして、コロナは色々ありますな。新しい道にはね、幸せになるために進むもんやとおもてます。それを応援します。だからね、このインスタグラムをちょっとお休みさせてもらおうと思います」と更新を休止すると報告していた。

「私はねお陰さんで、元気にお仕事もさせてもろてますのでね、今度は長良事務所のページを見てもろたら、私や私以外にも色んな方の載ってますので、そちらで応援してほしいと思います。パチンコのユーチューブも。１つ、私の方のユーチューブも上がると聞いてます。ちょこちょこのぞいてくださいね」とつづり、「こちらは一時休憩になるようですけど、また色んな私の写真やお知らせをためてくれたのを出していくということなので、ゆっくり待っててくださいよ」と１９９７年６月に亡くなった夫・勝新太郎さんとの２ショットをアップ。

「引き続き、応援しててくださいね。では、今週も元気に楽しく１つずつまいりましょう。いつもありがとう 気を付けて、元気に待ってておくれやす。またね」とメッセージを送っていた。

中村さんは２２年６月２１日、勝さんの命日にも「まぁ若い時の北海道ですな。私も綺麗なときですわ。（ぐふふふふ）ええですなぁ」と夫婦ショットを投稿。「今は自分の事を楽しく生きたいと思ってますけど、家族は私の１番ですね。毎日手を合わせたり、話しかけてますよ」と夫への思いをつづっていた。

訃報を受け、インスタグラムのコメント欄には「亡くなったと聞いてさみしいです」「勝さんには会えましたか？」「玉緒さんご冥福をお祈りします」と悼む声が改めて寄せられている。