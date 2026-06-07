40代後半の母が“痛々しいダンス”で数万人フォロワー　娘「本当に恥ずかしい」限界の訴えに反響

自分の親がSNS界隈で少し有名で、しかも「痛々しい方向」で目立っていたら、誰しも複雑な心境になるのではないだろうか。

ガールズちゃんねるに5月下旬、「母親にインスタをやめて欲しい」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主の母親は40代後半。SNS活動にかなり参らせられているようだ。

トピ主の母親は派手で目立ちたがり屋な性格で、そこそこ綺麗だという。フォロワーも数万人にのぼり、インスタが生き甲斐のようになっているそうだが、トピ主は「変なダンスとか痛々しくて本当に恥ずかしいです」と吐露。

さらに自分への非難、つまりアンチの声も取り上げることもあるそうで「コメントでそんな事ないですよ待ちなのバレバレなのもキツイです…」と、そのネット仕草に耐えかねている。

「インスタをやる前までは綺麗な母が自慢だったので余計に悲しいです どうすれば辞めて貰えますか？言葉では何度か言っていますが気にもかけてくれませんでした」

「承認欲求の強い人はやめないと思う」

この訴えに対し、トピック内では同情する声が多く上がった。たしかに、親の痛々しい姿を見るのは精神的ダメージが大きい。

「自分の母親だと思うと嫌だねこれw恥ずかしすぎるw」

「40代後半で痛々しいダンスをアップしたり、批判コメントを吊し上げてフォロワーに叩かせようとする母親恥でしかないし主の気持ちも分かる」

しかし、母親の行動を止めさせることについては、大半のユーザーが「不可能だ」と冷ややかな見方を示している。一度ネットで数万人からチヤホヤされる快感を覚えてしまった人間を、正気に戻すのは至難の業というわけだ。

「承認欲求の強い人はやめないと思う 何を言ってもムダ」

「無駄だと思う そこまで行くと承認欲求の化け物になってる そういう人にいくら『みっともないよ』って言っても肯定してくれる人の意見にしか耳を貸さない」

親子とはいえ別の人間であり、他人の生き方を無理に変える権利はないという指摘も一理ある。

「母『娘にガルやめてほしい』」

一方で、トピ主自身へのシニカルなツッコミや、現実的なアドバイスも少なくない。

「実害が無いなら口出し出来ないと思うよ」

「もうお母さんのインスタ覗くのやめたほうがお互いのためだと思う 流れてこないようにミュートしなよ」

さらに、母親がインスタで数万人のフォロワーを集めるインフルエンサーであるのに対し、娘が匿名掲示板で愚痴をこぼしているという状況を皮肉る声もあった。

「母『娘にガルやめてほしい』」

「娘が『ガールズちゃんねる』に私の悪口を書き込んでいます。そこで『悲しいです…』とか同情を誘って満足してるようで痛々しいです。 どうすれば辞めて貰えますか？」

トピ主の追記によると、自身は18〜22歳であり、家庭の経済状況も良く、子供の学費のために母親が踊っているわけではないという。近所の人から「みたよー！綺麗だねー」と言われても、「内心は違うこと思っているんだろうな」と疑心暗鬼になっているそう。最近は母親がミニスカートを履くようになって驚いているという。

母親がミニスカでダンスを披露する姿を見るのは、確かに子供としては嫌だろう。だが、「他人を変えるのは無理よ」というコメントの通り、人の趣味を力づくで奪うことはできない。実害がない限りは母親のSNSを一切見ないようにミュートするしかないだろう。

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