見た目も麗しい。品川のホテルに「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」が登場

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」では7月1日〜8月31日、「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」を販売します。

■桃とお茶を味わうアフタヌーンティー

同商品では、旬の桃と厳選したお茶をあわせたスイーツを展開。

桃とクリーム、ラベンダーの香りが楽しめるショートケーキや、桃の甘みとチーズのコクが調和するクラフティにアールグレイが香るクリームをあわせた一品などが楽しめます。

さらに、グリーンティーをあわせた桃のソルベも登場。

スコーンは、桃の甘みとウバ茶の深みを閉じ込めました。赤桃とパッションフルーツや、ジャスミンティーの香りを重ねたジャムとともに楽しめます。

セイボリーには、食感のアクセントが楽しめるパニプリに、桃の甘みにチーズと生ハムの塩味を重ねた一品や、バジルとトマトをあわせたガスパチョなどを3種を用意しました。

オプションにて、2種類のカクテルも楽しめます。

18時からは、「ピーチ＆ティーセレクションイブニングハイティー」として提供。トリュフ風味のフライドポテトが付いてきます。

■商品概要

商品名：ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー

提供期間：2026年7月1日〜8月31日

提供場所：イタリアングリル「メロディア」

提供時間：14:00〜、16:30〜（L.O.）※2時間制

価格：7,040円

商品名：ピーチ＆ティーセレクションイブニングハイティー

時間：18:00〜21:30（L.O.19:30）※2時間制

料金：8,360円

メニュー詳細：

【Sweets】

桃とエルダーフラワーのミニパフェ （レモンバーベナティー）

桃のムース （白桃烏龍茶）

桃とチーズのクラフティー （アールグレーティー）

桃のシュークリーム（ストリングスオリジナルブレンドティー）

桃のショートケーキ （ラベンダーティー）

桃のソルベ（グリーンティー）

【Scones】

プレーンスコーン

桃とウバ茶のスコーン

クロテッドクリーム

赤桃とパッションフルーツジャスミンティーのジャム

【Savory Items】

サーモンとピーナッツバターのサンド

桃とトマトのガスパチョ バジルクリーム

桃とモッツァレラのパニプリ

【Optional Cocktails】

桃薫（モクテル追加料金：1,650円）

フラメンコ（カクテル追加料金：1,650円）

（フォルサ）