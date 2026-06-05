見た目も麗しい。品川のホテルに「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」が登場
ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」では7月1日〜8月31日、「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」を販売します。
■桃とお茶を味わうアフタヌーンティー
同商品では、旬の桃と厳選したお茶をあわせたスイーツを展開。
桃とクリーム、ラベンダーの香りが楽しめるショートケーキや、桃の甘みとチーズのコクが調和するクラフティにアールグレイが香るクリームをあわせた一品などが楽しめます。
さらに、グリーンティーをあわせた桃のソルベも登場。
スコーンは、桃の甘みとウバ茶の深みを閉じ込めました。赤桃とパッションフルーツや、ジャスミンティーの香りを重ねたジャムとともに楽しめます。
セイボリーには、食感のアクセントが楽しめるパニプリに、桃の甘みにチーズと生ハムの塩味を重ねた一品や、バジルとトマトをあわせたガスパチョなどを3種を用意しました。
オプションにて、2種類のカクテルも楽しめます。
18時からは、「ピーチ＆ティーセレクションイブニングハイティー」として提供。トリュフ風味のフライドポテトが付いてきます。
■商品概要
商品名：ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー
提供期間：2026年7月1日〜8月31日
提供場所：イタリアングリル「メロディア」
提供時間：14:00〜、16:30〜（L.O.）※2時間制
価格：7,040円
商品名：ピーチ＆ティーセレクションイブニングハイティー
時間：18:00〜21:30（L.O.19:30）※2時間制
料金：8,360円
メニュー詳細：
【Sweets】
桃とエルダーフラワーのミニパフェ （レモンバーベナティー）
桃のムース （白桃烏龍茶）
桃とチーズのクラフティー （アールグレーティー）
桃のシュークリーム（ストリングスオリジナルブレンドティー）
桃のショートケーキ （ラベンダーティー）
桃のソルベ（グリーンティー）
【Scones】
プレーンスコーン
桃とウバ茶のスコーン
クロテッドクリーム
赤桃とパッションフルーツジャスミンティーのジャム
【Savory Items】
サーモンとピーナッツバターのサンド
桃とトマトのガスパチョ バジルクリーム
桃とモッツァレラのパニプリ
【Optional Cocktails】
桃薫（モクテル追加料金：1,650円）
フラメンコ（カクテル追加料金：1,650円）
（フォルサ）