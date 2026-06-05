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ネコ山氏が自身のYouTubeチャンネルで「【高速NISA戦略】入金力暴発 月2400円のポイ活が将来1000万 超資産シミュレーション」を公開した。新NISAの投資枠が埋まらずに入金力不足に悩む層へ向け、ポイント活動を利用して資産形成を加速させる独自の戦略を解説している。



動画冒頭、ネコ山氏は「普段の労働投資プラスポイ活投資っすよ。2馬力だと資産加速は早いっすよ」と強調。さらに、獲得したポイントは現金化せずに、そのまま投資へ回す手法が効果的だと指摘した。



具体的なノウハウとして、楽天証券やSBI証券での「クレカ積立即売り」や、第一生命NEOBANKでの引き落とし設定を利用したポイント獲得術を列挙。自身のお金を一切減らすことなく、毎月2400ポイントをコンスタントに確保できる仕組みを明かした。さらに、この月2400円分を年リターン20％で長期間運用したシミュレーションを提示し、「最終残高1億超えてるんですよ」と複利の絶大な威力を主張している。



また、動画後半では視聴者からの質問に答える形で、銀行のキャンペーン攻略法にも言及。特定の銀行口座へ自身で「キユウヨ」という名義に変更して振り込みを行うことで、給与受け取り特典のポイントを獲得する裏技を紹介し、「給与が来たって勘違いする銀行があるんすよ」と語った。



手出しゼロで始められ、日々の少しの工夫が将来の莫大な資産につながるというネコ山氏のポイ活投資術。ただ節約するだけでなく、ポイントを生み出し運用に回すという実践的な提言は、投資の資金繰りに悩む多くの人にとって大きなヒントになりそうだ。