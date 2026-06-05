水森亜土とコスメ・デ・ボーテが初コラボレーション レトロカワイイ！ネイルコレクションが6月22日(月)発売
株式会社コスメ・デ・ボーテは、世代を超えて愛される人気アーティスト・水森亜土とのコラボレーションによる限定ネイルコレクションを発売すると発表しました。
「KAWAII × My.Nail」 をコンセプトしたのが、水森亜土の愛らしく心ときめく作品の中から異なるテイストのイラストを各アイテムに落とし込んだラインナップ。日常にさりげなく“カワイイ”を取り入れながら、ライフスタイルに合わせてネイルを着せ替える楽しさを提案してくれます。
お家で簡単にサロン級のジェルネイルが楽しめる 「Gel Me1」と水森亜土との限定コラボレーションが登場。「カワイイ」の魔法にかけられたように新しい自分 に変身できる、華やかで楽しいカラー展開です。
GM-01 Glow Bloom (グロウブルーム)
ナチュラルな赤とツヤ感、自然な可愛さをストレートに 表現したカラー
GM-02 Sugar Tutu (シュガーチュチュ)
サテンのような光に包まれて可愛く輝くフェミニン カラー
GM-03 Glitter Parade (グリッターパレード)
ひと塗りで楽しげなラメやホロが踊る華やかカラー
GM-04 Moonlight Mirage (ムーンライトミラージュ)
月面に広がる幻想的な光の揺らぎを表現した 微細ゴールドカラー
■貼って硬化するだけの簡単ジェルネイルシール「ジェルミーペタリー」
水森亜土が描く“カワイイ”の世界観をぎゅっと詰め込んだネイルデザインが3パターン登場。指先に水森亜土のイラストを纏えます。フルデザインで楽しむのはもちろん、数本だけを選んで組み合わせるアレンジもオススメ。
GMP-01 First Meet (ファーストミート)
親指を合わせると恋が芽生える、遊び心あふれるポップな デザイン
GMP-02 My Heartful Friend (マイハートフルフレンド)
繊細な輝きが華やかさをもたらす、大人ガーリーなデザイン
GMP-03 Angel's Sweet Day (エンジェルズスウィートデイ)
レトロチェックが可愛さを引き立てる、キュートなデザイン
ジェルミー ミラーライト <アレンジシール付き>
水森亜土の”カワイイ”が散りばめられたイラストシールを自由に貼ってカスタマイズできる仕様。
自分だけのオリジナルライトとして楽しむことができ、ネイル時間をより特別に彩ってくれます。
■サロン級ツヤ仕上がりの速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」
手軽に指先を彩る「ジーニッシュマニキュア」と水森亜土が限定コラボレーション。日々の気分に寄り添い、指先から日常のささやかな幸せを感じられるラインナップです。
GN-01 MY DEARLY (マイディアリー)
ピンクラメが華やかにきらめく親愛レッド
GN-02 OWN MOMENT (オウンモーメント)
多色の偏光ラメが神秘的なアクアブルー
GN-03 JOYFUL MOOD (ジョイフルムード)
オレンジの偏光ラメが輝くヌーディーベージュ
GN-04 RADIANT ME (ラディアントミー)
繊細ラメが優雅に舞うスイートピンク
コレクションは2026年6月22日(月)から開催するPOPUPイベントと公式オンラインショップにて先行発売を実施。その後は、7月10日(金)から全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ&トルぺにて順次発売予定です。