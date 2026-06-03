実業家・堀江貴文氏（53）が3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」に出演し、あの人気ユーチューバーに怒りをにじませる場面があった。

同イベントに出場が決まったプロデューサー・和田悟氏から「堀江さん!そろそろブレイキングダウンお待ちしてます」という提案があった。これを受けて、堀江氏は戦いたい相手としてユーチューバー・SUSURUを名指しし「あいつも相当ひどいからね」と眉をひそめた。

「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言うわけ。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」

「俺が一人でやってるんだったらいいよ。だけど、他の一般の社員たちが一生懸命頑張って、良いものを作ろうと思ってやっているのにさ。“お前ら、何分かってんの?”って思わない?わざわざSUSURUが作ったラーメン屋に行って“まずい”とか言わないだろ、普通」といい「リュウジとかSUSURUだったら、1分2ラウンドでいいよ」と語っていた。

なお、SUSURUは自身のX（旧ツイッター）を更新し「好き勝手に言われてますがまずいって言ったこと一度もないです！大変すすれました」と発言を否定している。