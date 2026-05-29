落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）5月29日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、様々な気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか」

一蔵「若手のホープ、実盛美宇選手と藤原碧生選手が結婚というね。とてつもないでっかいニュースが入ってまいりましたけれども」

水谷「ほお、若手のホープ？」

一蔵「はい。あ、皆さん知らないですか。ボートレーサーなんですけど」

水谷「あ、ボートの方ね」

一蔵「これを一発目に出すラジオ番組、ウチだけですよね。（笑） 実盛ちゃんと藤原君が結婚したということで」

水谷「へえ」

一蔵「もう、強い、強いぞ、ボートレーサー同士。本当に注目の若手2人。ボートレーサーでご夫婦と言いますと、佐藤翼選手と土屋南ちゃんとかね。中田竜太選手と浜田亜理沙さんとか。鎌倉涼選手と深谷知博選手とか」

水谷「（笑） 結構いらっしゃるのね」

一蔵「いろいろいらっしゃるんですよ。言ってもこれ、社内恋愛ですから。これは実盛さんが年上女房でね、なんかいい感じだなって。今、やっているボートレースのオールスター、これに2人とも出てるんですよ。ファン投票で上位52名しか出られないという大会に夫婦で出てて、ここで発表したんです。ボートレーサーの夫婦っていうのはね、円満なウチが多い」

水谷「なんでだろう？」

一蔵「なぜかというと、なかなか会わない」

水谷「はあー！」

一蔵「で、ほら、宿舎に入るとスマホ使えない」

水谷「そっか」

一蔵「たまに会った時にラブラブでいられるという」

水谷「なるほどね～」

一蔵「やっぱ別居婚って大事だねっていう話につながるんですけど（笑）」

水谷「（笑）はいはい」

一蔵「（笑）まあまあまあまあ、でもね、お幸せに。2人でボートレースを盛り上げてほしいなって。ついては明後日、文化放送では4時からオールスターの優勝戦。実盛さんは今日、予選突破ちょっと厳しいですけど、藤原君は多分ね、今日一号艇で逃げれば準優には乗りますから。優勝戦に藤原君が乗ってる可能性がありますんで、是非、文化放送4時から邦丸さんの『野村くにまる 日曜ぐらいは・・・』のあと、実況生放送ですので聞いていただけたらなと思います。公営競技といいますと、今村聖奈騎手が女性騎手としてG1勝利ということでね。ワタシが思うのはね、今から4年前ですよ。ボートレースの遠藤エミ選手が70年の歴史に初めてSGという…競馬でいうG1ですよ…1番大きな大会で優勝した時のことを思い出して。ちょうど邦丸さんのラジオを聞きながら楽しんでたんですけど、ちょっと泣きそうになったの。いろいろな苦労があって、今まで何人もの女性騎手がトライしてダメでダメで…、やっと歴史を作ったっていう瞬間。Xとかでガッツポーズとかが載ってましたけど、いい顔しててね。水谷さんはそこから買ってってんのに全然（結婚したボートレーサーを）知らなかったという事件なんですけれども」

水谷「（笑）すいません」