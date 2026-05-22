【射手座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分で不安を減らしていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
たとえ困難なことがあっても、基本的に自分は大丈夫と思えているし大丈夫な方法もいくつか知っているでしょう。思い詰めることがあまりないです。仕事や公の場では、努力がそのまま良い評価に繋がることが多いです。あやかりたい思いで、仲間になろうとしてくる人も増えるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
なかなか自信満々にはなれず、何も問題が起きていなくても不安になることが多いようです。でも、それを放置せずに、安心できる状況も自ら作っていくでしょう。シングルの方は、尊敬する所が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周囲の人達からのしがらみを上手に振り解いています。
｜時期｜
5月27日 過去を捨てる ／ 5月29日 大人しくしている
｜ラッキーアイテム｜
睡眠
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞