ミシュランシェフが手がける「クロプリ名古屋」と、催事で話題の生ドーナツ専門店「PIECE OF BAKE」が名古屋初出店！名古屋・栄の「中日ビル」にGO!!
2026年春に開業2周年を迎えた名古屋・栄のランドマーク「中日ビル」に、新ショップがオープン。早くも話題を集める2店舗を取材した。
【写真】「クロプリ名古屋」のイチオシ商品
■4月23日オープン「クロプリ名古屋」
1店舗目は、4月23日にオープンしたクロワッサンとプリンの専門店「クロプリ名古屋」。こちらは、「パンカラト」からのリニューアルオープン。「パンカラト」で人気No.1のクロワッサン、人気No.2のプリンに特化した専門店だ。
総合プロデュースを手がけるのは、12年連続でミシュランガイドの星を獲得するフレンチレストラン「リュミエール」のオーナーシェフ、唐渡泰さん。フレンチシェフならではの観点で、クロワッサンやプリンを再定義している。
「クロプリ」は兵庫県伊丹市に次ぐ全国2店舗目のオープンだが、「クロワッサン・キャラメリゼ」(420円〜)と、「ショコラキューブ」(480円)は名古屋店の開業に合わせて開発された新商品。
「クロワッサン・キャラメリゼ」は、2024年ごろに大きな話題を呼んだ韓国発の進化系クロワッサン・クルンジのように、クロワッサンをプレスしてキャラメリゼしたメニュー。プレーンのほか、カリカリ、ミルクチョコ ピスタッチョなどのバリエーションがある。表面はカリッと香ばしく、噛むごとにクロワッサンの層がほどける食感とくちどけを堪能したい。
「ショコラキューブ」は、クロワッサン生地をキューブ型に焼き上げたキューブクロワッサン。通常のクロワッサンとは違った層の重なりが、独特の食感とバターの風味を際立たせる。中にはホイップチョコクリームがたっぷりと詰められ、軽い食べ応えに。
また、「クロプリのとろけるプリン」(480円)は、卵黄の比率が高いため濃厚な仕上がりに。温度や加熱時間に注意し、なめらかでとろけるような食感を目指している。「子どものころに、母が作ってくれたプリンを思い出しながら作り上げた」という唐渡さんの自信作だ。
北海道産バター、ヨーロッパ産発酵バター、日本の海水100％のミネラル豊富な塩といったシェフ厳選の素材を使用し、できたてのものを販売することで「小さな贅沢を届けたい」という想いが「クロプリ」のコンセプト。「フランス料理でも、パン作りと同じくバターと粉を多用します。ブーランジェリーにはない発想から、料理として完成させた多彩なクロワッサンとプリンをお届けします」と唐渡さん。ワンドリンク・ワンフードの注文でカフェ利用もでき、ショッピングの休憩にもぴったりだ。
■3月18日オープン「YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE」
2店舗目は、3月18日に名古屋初となる常設店をオープンした生ドーナツ専門店「PIECE OF BAKE」。「イオンモール Nagoya Noritake Garden」(名古屋・亀島)から移転したスペシャリティクレープ専門店「YORKYS Creperie」との同時出店となる。
ふんわり軽やかな生地にクリームをたっぷりと詰め込んだ生ドーナツは、ふわじゅわとろける食感が特徴。これまでに2度、催事に出店し、大人気を博した注目スイーツがいつでも購入可能に！
今回は、プレーン(302円)とピスタチオ(486円)を購入。プレーンのクリームは甘さ控えめで、外側の生地の甘味と相まってちょうどいい甘さに。ピスタチオは、口いっぱいにピスタチオの香ばしさが広がる、リッチな味わい。何個でも食べられそうな軽やかな食べ応えは、差し入れやお持たせにも喜ばれること間違いなし。
話題のスイーツショップが相次いでオープンした「中日ビル」では、2周年を記念したさまざまなイベントも開催中。この機会にぜひ足を運んでみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「クロプリ名古屋」のイチオシ商品
■4月23日オープン「クロプリ名古屋」
1店舗目は、4月23日にオープンしたクロワッサンとプリンの専門店「クロプリ名古屋」。こちらは、「パンカラト」からのリニューアルオープン。「パンカラト」で人気No.1のクロワッサン、人気No.2のプリンに特化した専門店だ。
総合プロデュースを手がけるのは、12年連続でミシュランガイドの星を獲得するフレンチレストラン「リュミエール」のオーナーシェフ、唐渡泰さん。フレンチシェフならではの観点で、クロワッサンやプリンを再定義している。
「クロプリ」は兵庫県伊丹市に次ぐ全国2店舗目のオープンだが、「クロワッサン・キャラメリゼ」(420円〜)と、「ショコラキューブ」(480円)は名古屋店の開業に合わせて開発された新商品。
「クロワッサン・キャラメリゼ」は、2024年ごろに大きな話題を呼んだ韓国発の進化系クロワッサン・クルンジのように、クロワッサンをプレスしてキャラメリゼしたメニュー。プレーンのほか、カリカリ、ミルクチョコ ピスタッチョなどのバリエーションがある。表面はカリッと香ばしく、噛むごとにクロワッサンの層がほどける食感とくちどけを堪能したい。
「ショコラキューブ」は、クロワッサン生地をキューブ型に焼き上げたキューブクロワッサン。通常のクロワッサンとは違った層の重なりが、独特の食感とバターの風味を際立たせる。中にはホイップチョコクリームがたっぷりと詰められ、軽い食べ応えに。
また、「クロプリのとろけるプリン」(480円)は、卵黄の比率が高いため濃厚な仕上がりに。温度や加熱時間に注意し、なめらかでとろけるような食感を目指している。「子どものころに、母が作ってくれたプリンを思い出しながら作り上げた」という唐渡さんの自信作だ。
北海道産バター、ヨーロッパ産発酵バター、日本の海水100％のミネラル豊富な塩といったシェフ厳選の素材を使用し、できたてのものを販売することで「小さな贅沢を届けたい」という想いが「クロプリ」のコンセプト。「フランス料理でも、パン作りと同じくバターと粉を多用します。ブーランジェリーにはない発想から、料理として完成させた多彩なクロワッサンとプリンをお届けします」と唐渡さん。ワンドリンク・ワンフードの注文でカフェ利用もでき、ショッピングの休憩にもぴったりだ。
■3月18日オープン「YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE」
2店舗目は、3月18日に名古屋初となる常設店をオープンした生ドーナツ専門店「PIECE OF BAKE」。「イオンモール Nagoya Noritake Garden」(名古屋・亀島)から移転したスペシャリティクレープ専門店「YORKYS Creperie」との同時出店となる。
ふんわり軽やかな生地にクリームをたっぷりと詰め込んだ生ドーナツは、ふわじゅわとろける食感が特徴。これまでに2度、催事に出店し、大人気を博した注目スイーツがいつでも購入可能に！
今回は、プレーン(302円)とピスタチオ(486円)を購入。プレーンのクリームは甘さ控えめで、外側の生地の甘味と相まってちょうどいい甘さに。ピスタチオは、口いっぱいにピスタチオの香ばしさが広がる、リッチな味わい。何個でも食べられそうな軽やかな食べ応えは、差し入れやお持たせにも喜ばれること間違いなし。
話題のスイーツショップが相次いでオープンした「中日ビル」では、2周年を記念したさまざまなイベントも開催中。この機会にぜひ足を運んでみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。