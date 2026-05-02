バーガーキング『二代目ベビーボディーバーガー』発売へ / ジャングリア沖縄、大型休憩スペースを新設【まとめ記事】
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、公益財団法人 日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、日本の国技である「大相撲」を応援している。今回、2026年5月1日（金）より、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した、肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』（総カロリー1,856kcal*1、総重量661g*2）を期間限定で新発売する。
「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営している株式会社ジャパンエンターテイメントは、ゲストに夏こそ快適にパークをお楽しみいただくことを目指して、数億円の投資を含む暑さ対策を続々と導入していく。
■低音再生と装着性にこだわった！ハイレゾ対応クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」
EarFun Technologyは、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2（イヤーファン・クリップ・ツー）」を発売する。新開発のドライバーには 12mm径チタンコーティング振動板を採用、オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドにくわえ、改良をくわえた「C型ブリッジ」による快適な装着性を提供する。12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成される新開発ダイナミックドライバーにより、出力とダイナミックレンジが飛躍的に向上。オープンイヤー構造を生かした、クリアで緻密なサウンドを実現した。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが格段に増すとともに、前モデル以上に立体的で没入感のある3Dサウンドも提供する。
■日本相撲協会が公認！バーガーキング『二代目ベビーボディーバーガー』発売へ
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、公益財団法人 日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、日本の国技である「大相撲」を応援している。今回、2026年5月1日（金）より、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した、肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』（総カロリー1,856kcal*1、総重量661g*2）を期間限定で新発売する。
■机の上も足元もすっきり！デスク下に後付けできる引き出し
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下に簡単に後付けでき、A4書類や小物をすっきり収納できる「デスク下収納ボックス 引き出し「100-KB025BK（Sサイズ）」「100-KB026BK（Mサイズ）」「100-KB027BK（Lサイズ）」を発売した。
■【各社コメントあり】日陰で涼しく飲食できる！ジャングリア沖縄、大型休憩スペースを新設
「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営している株式会社ジャパンエンターテイメントは、ゲストに夏こそ快適にパークをお楽しみいただくことを目指して、数億円の投資を含む暑さ対策を続々と導入していく。
■540度くるっと回転！USB A to C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、断線や端子負担を軽減するUSB A to C変換アダプタ「500-USB103」を発売した。左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応している。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもスムーズに接続できる。使う場所や姿勢に合わせて自然な角度を作れるので、毎日の充電環境がより快適になる。
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■低音再生と装着性にこだわった！ハイレゾ対応クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」
EarFun Technologyは、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2（イヤーファン・クリップ・ツー）」を発売する。新開発のドライバーには 12mm径チタンコーティング振動板を採用、オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドにくわえ、改良をくわえた「C型ブリッジ」による快適な装着性を提供する。12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成される新開発ダイナミックドライバーにより、出力とダイナミックレンジが飛躍的に向上。オープンイヤー構造を生かした、クリアで緻密なサウンドを実現した。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが格段に増すとともに、前モデル以上に立体的で没入感のある3Dサウンドも提供する。
■日本相撲協会が公認！バーガーキング『二代目ベビーボディーバーガー』発売へ
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、公益財団法人 日本相撲協会とスポンサー契約を締結しており、日本の国技である「大相撲」を応援している。今回、2026年5月1日（金）より、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を使用した、肉とチーズがぶつかり合う“横綱級”の超大型チーズバーガー『二代目BABY BODY BURGER（ベビーボディーバーガー）』（総カロリー1,856kcal*1、総重量661g*2）を期間限定で新発売する。
■机の上も足元もすっきり！デスク下に後付けできる引き出し
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下に簡単に後付けでき、A4書類や小物をすっきり収納できる「デスク下収納ボックス 引き出し「100-KB025BK（Sサイズ）」「100-KB026BK（Mサイズ）」「100-KB027BK（Lサイズ）」を発売した。
■【各社コメントあり】日陰で涼しく飲食できる！ジャングリア沖縄、大型休憩スペースを新設
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■540度くるっと回転！USB A to C変換アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、断線や端子負担を軽減するUSB A to C変換アダプタ「500-USB103」を発売した。左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応している。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもスムーズに接続できる。使う場所や姿勢に合わせて自然な角度を作れるので、毎日の充電環境がより快適になる。
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