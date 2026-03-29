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【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。2打数無安打に終わったが、チームは逆転勝利で開幕3連勝。試合後、自身のインスタグラムで逆転アーチを放った同僚を称えた。

大谷はインスタグラムのストーリーズ機能を更新。1点を追う8回、2死一塁で逆転2ランを放ったウィル・スミス捕手を取り上げた。この日、スミスは31歳の誕生日を迎えており“バースデーアーチ”となった。SNSでの投稿を通して、開幕3連勝を呼び込んだ決勝弾を祝福した。

この日のダイヤモンドバックス戦はスミスの「ボブルヘッドデー」。「4番・捕手」でスタメン出場したスミスは、捕手としてドジャース投手陣を巧みにリードし、バットでも試合を決める一発を放つなど結果を残した。

大谷は無安打に終わったが、初回の第1打席に四球で出塁。昨年8月24日のパドレス戦から続ける連続試合出塁を34に伸ばした。（Full-Count編集部）