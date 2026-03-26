前田敦子、写真集「Beste」重版決定 “ヴィラ・ホテルで撮影”未公開カット解禁
【モデルプレス＝2026/03/26】前田敦子の写真集「Beste」（講談社）の重版が決定。未公開カット2枚が解禁された。
【写真】前田敦子、過去最大露出
1枚目は、オーストリア・ウィーンの市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラで撮影を敢行。雄大な山々を望む開放的なヴィラでは、前田を含め、撮影スタッフ一同リラックスして、身も心も開放しながら撮影を行った。
2枚目は、オーストリア・ウィーンの中心地が主な撮影場所に。クラシックなホテルから新進気鋭のラグジュアリーホテルまで、市内の様々なスポットで撮影を敢行。撮影地は複数の国が候補に挙がったが、「“大人の恋”というテーマに最もマッチしそう」という前田の提案により、ウィーンに最終決定した。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろし。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
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【写真】前田敦子、過去最大露出
◆前田敦子、写真集「Beste」重版決定
1枚目は、オーストリア・ウィーンの市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラで撮影を敢行。雄大な山々を望む開放的なヴィラでは、前田を含め、撮影スタッフ一同リラックスして、身も心も開放しながら撮影を行った。
◆前田敦子“最後の写真集”「Beste」
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろし。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。（modelpress編集部）
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