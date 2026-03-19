ハーパーは試合後にベネズエラ代表選手を祝福した

■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）

日本ファンの心をうった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）、米フロリダ州のローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。無念の2大会連続準優勝となったなか、8回に一時は同点となる2ランを放っていたブライス・ハーパー内野手の行動が話題となっている。

0-2で迎えた8回だった。2死一塁からハーパーが起死回生の同点2ランを放った。スタジアムは熱狂に包まれたが、直後の9回に決勝点を奪われ米国は涙をのんだ。

“束の間”の喜びとなり、悔しさ倍増の米国ナイン。試合後も無念の表情を浮かべていた。セレモニー後、選手たちが続々とベンチ裏に戻る中、ハーパーはベネズエラナインに近づき、選手たちと握手やハグ。健闘を称え合うスポーツマンシップを体現するような行動を見せた。

WBC公式X（旧ツイッター）が「リスペクト」としてその様子を投稿。MVP2度のスター選手の行動に日本のファンも「かっけぇ」「なかなかマネできない行動」「負けた時こそ人間性」「みていて気持ちいい」「振る舞いもMVP」「やはり一流の選手」といった称賛の声が寄せらていた。（Full-Count編集部）