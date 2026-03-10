大谷が試合後にインスタで勝利報告

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムを更新し、デコピンの写真とともにチェコ戦の様子を公開。4連勝での1次ラウンド突破を1060万人のフォロワーに伝えた。

日付が変わる約30分前だった。大谷は自身のインスタグラムで4枚の写真とともに勝利の報告をファンに届けた。1枚目は試合前の円陣で声出しをした森下翔太外野手を取り囲む写真、2枚目と3枚目には試合の様子、4枚目にはドアップのデコピン写真を添えた。

テキストには白星を示すと思われる“4つの星マーク”とともに「一次ラウンド応援ありがとうございました！」とメッセージを綴り、全勝での決勝ラウンドに進出を祝った。大谷はこの投稿をする前には、ストーリーズ機能を更新し、ようやく飛び出した村上宗隆内野手の満塁弾を取り上げていた。

大谷はWBC3試合で打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026をマーク。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で自身初のWBC開幕戦アーチを放つと、続く韓国戦で2戦連発。大会連覇に向けて、侍ジャパン打線をけん引する活躍を見せている。

チェコ戦ではスタメンを外れたが、大会連覇に向けて、侍ジャパン打線をけん引する活躍を見せている。（Full-Count編集部）