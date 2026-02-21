MAN WITH A MISSION¡¢Ì¤³«ÂóÃÏ¤ØÄ©¤à¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØMARKING NEW GROUND¡Ù³«ºÅ·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
MAN WITH A MISSION¤¬ËÌÆîÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¢£ËÌÆîÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¹ç¤ï¤»¤Æ7¥õ¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ
¡ÈMARKING NEW GROUND¡É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡È¤¢¤é¤¿¤ÊÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËËÌÆîÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¹ç¤ï¤»¤Æ7¥õ¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ー¤ËºÝ¤·¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ç¥Æ¥ê¥È¥êー¤ò¼¨¤¹½¬À¤Ë¤«¤±¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
MAN WITH A MISSION¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë³¤³°¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±2023Ç¯¤«¤é¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òºÆ³«¡£¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤äTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
ËÌÆîÊÆ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5·î16Æü¤ËÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ØZipangu¡Ù¤ò¶´¤à·Á¤Ç5·î14Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¥·¥³2ÅÔ»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤¥é¥Ö¥³ー¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆîÊÆ¤Î¥Á¥ê¡¦¥µ¥ó¥Á¥¢¥´¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ò½éË¬Ìä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯6·î¤Ë¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ5ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤â½Ð±éÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î¥Á¥§¥³ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¡ØROCK FOR PEOPLE¡Ù¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡ØSummer Punch Festival¡Ù¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¡ØASIA WAVE FEST 2026¡Ù¡¢¤µ¤é¤ËIRON MAIDEN¤äLimp Bizkit¤é¤ÈÊÂ¤Ó¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡ØResurrection Fest 2026¡Ù¤ò´Þ¤àÆüÄø¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï½éË¬Ìä¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¬¥êー¤ä¥¹¥¤¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î½éË¬ÌäÅÔ»Ô¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µæ¶Ë¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎMAN WITH A MISSION¤Î½éË¬Ìä¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤¿¤Á¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- AMERICAS¡Ù
05/14¡ÊÌÚ¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ August Hall
05/19¡Ê²Ð¡Ë¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¡Showcenter Complex
05/21¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥¥·¥³¡¦¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£ Foro Teambro
05/24¡ÊÆü¡Ë¥Á¥ê¡¦¥µ¥ó¥Á¥¢¥´ Coliseum Theatre
05/27¡Ê¿å¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í Carioca Club
¡ØMAN WITH A MISSION WORLD TOUR 2026 -MARKING NEW GROUND- EUROPE¡Ù
06/17¡Ê¿å¡Ë¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈAkvarium
06/20¡ÊÅÚ)¥É¥¤¥Ä¡¦¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó Blauer Salon
06/23¡Ê²Ð)¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¡Im Wizemann
06/25¡ÊÌÚ)¥¹¥¤¥¹¡¦¥¢ー¥é¥¦¡¡Kiff
06/28¡ÊÆü)¥¹¥¤¥¹¡¦¥â¥ó¥Æー¡¡Pont Rouge
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://MWAM.lnk.to/tour
MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE4
https://www.mwamjapan.info/