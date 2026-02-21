¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬£Õ£Æ£Ïµ¡Ì©²ò½ü¤ò»Ø¼¨¡¡£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢´´»öÄ¹¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¹Æü¡¢±§Ãè¿Í¤Ê¤É¤ÎÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤äÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÊªÂÎ¡Ê£Õ£Æ£Ï¡Ë¡¢Ì¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ê£Õ£Á£Ð¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¸ø³«¤ò¹ñËÉÁí¾Ê¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢À¤³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤ÏÎ¦·³Ä¹´±¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢¾ÊÄ£¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤äÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¡¢£Õ£Á£Ð¡¢£Õ£Æ£Ï¡¢¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆÃÄê¤È¸ø³«¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤¬£±£´Æü¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ï¼Âºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥ª¥Ð¥Þ»á¤¬µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç£Õ£Æ£ÏÌäÂê¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¡Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý²òÌÀµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ËÀßÎ©¤ËËÛÁö¤·¤¿ÀõÀîµÁ¼£¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¤Ë¡Ö¥ª¥Ð¥Þ»á¤¬µ¡Ì©¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°Ç¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñËÉÁí¾Ê¤¬£Õ£Æ£ÏÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢£Á£Á£Ò£Ï¡ÊÁ´ÎÎ°è°Û¾ïÂÐºö¼¼¡Ë¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤¬¤¤¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Ê£Æ£Ë°Å»¦¤ä¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¹ñÌ±¤Î´Ø¿´»ö¤¬¹â¤¤À¯ÉÜ¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢£Õ£Æ£Ïµ¡Ì©¤Î³«¼¨»Ø¼¨¤Ç¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤¬³«¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤ÏÆüËÜÈÇ£Á£Á£Ò£Ï¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤ÏµÄÏ¢´´»öÄ¹¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¤¬ËÉ±ÒÁê¡¢µÄÏ¢Éû²ñÄ¹¤Î±óÆ£·É½°±¡µÄ°÷¤¬¼óÁêÊäº´´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Íè·î¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬½éË¬ÊÆ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¤¬¡¢£Õ£Æ£Ïµ¡Ì©¤â°ì¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡ÀõÀî»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆÃÌ¿¤ò¼õ¤±¤ë¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤¬Ì³¤á¤ëÅÀ¤Ë¤âÃåÌÜ¡£Àè·î¡¢¾®Àô»á¤ÏË¬ÊÆ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ø¥°¥¼¥¹»á¤ÈÊÆ·³¼°¤Î¶Ú¥È¥ìÂÐ·è¤Ç¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Î´´»öÄ¹¤ÇÀßÎ©»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¹ñ²ñ¤Ø¹Ô¤º£¸å¤ÎµÄÏ¢¤ÎÆ°¤¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£Õ£Æ£Ïµ¡Ì©¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ËÆüËÜÈÇ£Á£Á£Ò£Ï¤ÎÀßÃÖ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
