【速報】北朝鮮「朝鮮労働党大会」が開幕 北朝鮮情勢 海外・国際ニュース 【速報】北朝鮮「朝鮮労働党大会」が開幕 北朝鮮「朝鮮労働党大会」が開幕 2026年2月20日 7時6分 TBS NEWS DIG 北朝鮮メディアは、5年に一度の「朝鮮労働党大会」が19日に開幕したと伝えました。党大会は最高意思決定機関とされ、金正恩総書記は開会の辞で、経済5か年計画が基本的に完遂されたと強調したということです。