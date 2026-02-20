TBS NEWS DIG Powered by JNN

北朝鮮メディアは、5年に一度の「朝鮮労働党大会」が19日に開幕したと伝えました。

党大会は最高意思決定機関とされ、金正恩総書記は開会の辞で、経済5か年計画が基本的に完遂されたと強調したということです。