2022年10月、79歳でこの世を去ったアントニオ猪木。「燃える闘魂」の背中には、常に北朝鮮という国の影が付きまとっていた。訪朝歴は30回以上。金正恩体制の実質ナンバー2であり、金正日の義弟でもあった張成沢とも懇意にしていた猪木氏だが、2013年11月に行われた最後の面会で、張氏の様子がどこか違っていたという。

「歴史が証明してくれる」

虚ろな表情でそう語った張氏は、そのわずか1カ月後、全役職を解任され即日処刑されることになった。なぜ、粛清直前の重要人物と猪木氏は会うことができたのか。朝日新聞外交専門記者、広島大学客員教授を務める牧野愛博氏による『金正恩 崖っぷちの独裁』（文春新書）の一部を抜粋して紹介する。

アントニオ猪木と世論工作

「赤い貴族」と最も頻繁に交際があった日本人の一人が、22年10月に79歳で亡くなったアントニオ猪木（本名・猪木寛至）だった。元プロレスラーで、参議院議員を2期務めた猪木が親しく付き合った国の一つが北朝鮮だった。

訪朝歴は30回以上を数えた。最高指導者との面会は実現しなかったものの、米朝協議を主導した姜錫柱元副首相、ロイヤルファミリーの金庫番だった李洙墉元外相、6者協議代表も務めた金永日元党国際部長ら、日本政府高官でも面会が難しい人々と会談した。



猪木は、朝鮮半島で生まれた力道山の「唯一の愛弟子」という縁で、1994年に初訪朝。金正日の側近だった金容淳党書記が「プロレスなんて知らない」と語ると、「私が北朝鮮でプロレスの興行を実現します」と約束した。

95年4月に平壌のメーデースタジアムに20万人近い観衆を集め、興行を打った。戦い好きの北朝鮮の人々は初めて見るプロレスに熱狂、たびたび訪朝する猪木を「男気のある人物」と好意的に受け止めた。

猪木が次々に面会した「赤い貴族」たちの頂点にいたのが、金正日の義弟で、ナンバー2と言われた張成沢だった。北朝鮮は98年、力道山の娘婿の朴明哲を体育相に起用した。朴は張成沢の側近としても知られていた。2011年末に最高指導者になった金正恩はスポーツ振興に力を入れ、12年11月、スポーツ政策を統括する「国家体育指導委員会」を新設し、委員長に張成沢を起用した。その関係で、猪木と張成沢は急接近した。

猪木が最後に張に面会したのが13年11月6日だった。関係者によれば、張の様子は普段と全く異なっていた。普段は柔和な表情を崩さない張だったが、このときは、全くやる気のない表情で、発言も投げやりだったという。猪木が「日本では、みなが私に、訪朝するなと言ってくる」とぼやくと、張はこう返したという。「（どちらが正しいかは）歴史が証明してくれる」。

死刑判決を受けて、即日処刑

当時、「張成沢が9月28日に逮捕された」という未確認情報が流れ、日米韓の情報機関は確認に躍起になったが、張の携帯電話は生きていた。さらに、猪木が面会したため、「張逮捕はディスインフォメーションではないか」という話になっていた。

だが、猪木との面会から1カ月後の12月8日、朝鮮労働党政治局拡大会議は、張を全ての役職から解任、党から除名。同月12日、張は死刑判決を受けて、即日処刑された。

張の処刑後、ある政府機関当局者は「張が猪木に面会したのは、逮捕説を打ち消し、張の側近らの逃亡を防ぐ目的があったようだ。猪木は有名人だから、彼と会えば必ず外電が飛びつく。関係政府も、海外に駐在する張の側近も安心しただろう」と語っていた

実際、張の解任が発表される前に、張の姉の夫である全英鎮駐キューバ大使と、張の甥の張勇哲駐マレーシア大使らが北朝鮮に召還された。別の政府当局者は、張が猪木に語った言葉について「我が身の行く末を暗喩していたのかもしれない」と語っていた。

猪木は「スポーツ外交」を実践したが…

猪木は張の処刑後も訪朝を続けた。14年1月に訪朝した際には、金正恩の肝いりで完成したばかりの馬息嶺スキー場に招待された。北朝鮮側は「初めて滑ってもらう日本人です。ぜひご覧に入れたい」と語っていたが、到着すると北朝鮮メディアの取材に遭遇した。結果的に、正恩の政策をアピールするダシにされた。

一方、16年9月の訪朝後の記者会見で、猪木は訪朝の意味について「スポーツ交流、人の流れを絶やさないということ。今後、政府がどう動くかだ」と語り、自ら唱えた「スポーツ外交」の意義を強調した。北朝鮮関係筋の一人はこう語った。「北朝鮮は猪木に日朝関係改善の密使役を期待していたわけではない。ただ、日本の人気者で世論工作に便利だと考えただけだ。でも、猪木も訪朝するたびに記者に囲まれたし、自ら唱えた理念を実践する場も得た。猪木と北朝鮮は、お互いに相手を利用したということだろう」

猪木は「スポーツ外交」を実践したが、北朝鮮は世論工作のために猪木を利用しただけだった。

（牧野 愛博／文春新書）