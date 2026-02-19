おもちゃとされながらも実弾を発射することができる拳銃を、中国から輸入した疑いで、県内に住む50代の男性が書類送検されました。

こうした拳銃の摘発は県内では初めてですが、全国では相次いでいて、警察は、おもちゃとして持っている場合があると注意を呼びかけています。

こちらが今回、押収された拳銃です。全長およそ12センチで、重さは150グラムあまり。

一見すると、おもちゃのように見えますが、銃身が貫通しているなど、実弾を発射することができます。





銃刀法違反の疑いできょう書類送検されたのは、県内に住む50代の男性です。男性は去年2月、おもちゃと称した拳銃1丁を、中国から郵便で輸入した疑いがもたれています。税関の職員が国際郵便物を検査した際に発見し、県警が調べたところ、殺傷能力がある拳銃だと分かりました。男性は中国の販売サイトで購入し、輸入したことを認めていて、「おもちゃだと思っていた。コレクションになると思った」などと話しているということです。おもちゃと称する実弾が発射可能の拳銃が県内で押収・検挙されたのは初めてです。中国製のおもちゃと称する拳銃はこれまでに国内で17種類が出回っていることが確認されていて、中にはゲームセンターで景品になっていたケースもあるということです。警察は、実弾発射可能と知らずに所持していた場合は、まずは相談してほしいと呼びかけています。