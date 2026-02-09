¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¤Á¤°¤Ï¤°¤·¤Ê¤¤¡×¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ç¤¤¤¤¡×¥Ç¥Ë¥à
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÈÁê°¦¤Ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Ç»ÅÙ¤ÎÄã¤¤¥Ç¥Ë¥à¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢¶Å¤Ã¤¿·Á¤«¤é¥Á¥¢¥Õ¥ë¤ÊÊÁ¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ä¤µ¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤Ï¤¯¤À¤±¤Ç¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö½ÄÍî¤Á¤¹¤ë¥ï¥¤¥É¡×
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿DIESEL¡ÊDIESEL JAPAN¡Ë
¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤ä¤ï¤¿¤êÉý¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤òÀ¸¤à¤¿¤ë¤ß¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¡Ö1997 D-ENIM-M¡×¡£µÓÀþ¤òºÙ¤¯Ï¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÍ¾Çò¤Î¤¢¤ëÅûÉý¤â¡¢½Ä¤ËÍî¤Á¤ëÉ÷¹ç¤¤¤È¤Ê¤é¤â¤¿¤Ä¤¤Ê¤¯¥¥ì¥¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£¿å¿§¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¤À¤«¤é¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¡Ö¿å¿§¼çÆ³¤Î¡×¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á
ÀÖ¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ë¥Ã¥¯¤Ç»×¤¤¤Ä¤¯¿§¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ªµÙ¤ß¡£¿§¥à¥é¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤ËÇ»Ã¸¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Ç¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ËÌá¤ë¤È¡¢´Å¤¯¤â·ø¤¯¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Î¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎÃ¤·¤²¤Ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¿§¤Å¤¯4Ëç¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Å¤«¤¤¤·¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥³¡¼¥È¤ò¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£
¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤«¤é¥â¥À¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥ï¥·¥ç¥ëÉ÷¤ÎµÕ»°³Ñ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
¹½ÃÛÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤Î¤ËÅÔ²ñÅª¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤À¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¡£
¡ÊÉþ¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤äÃå²ó¤·¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ø¡Ë
¡ÚÁ´17¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤ò¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Ç²ò·è¡×¾å¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤â¡Ö²¼¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤¤¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³