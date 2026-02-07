【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】フリースタイルスキーの近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が７日に出場を予定していたスロープスタイル予選を棄権した。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒し、救急車で搬送されていた。左膝の前十字靭帯と内服靱帯の損傷と、半月板の骨挫傷と診断された。６日には公式練習に参加していたという。競技スタート直前に無念の決断となった。

会場では時折、涙を流した。取材に応じた近藤は「理不尽で残酷だなって。出場は不可能だったけど、最後まで諦めたくなかった。ミラノ五輪が最後の五輪と決めていたので、その気持ちは変わらない」と語った。

７日は午前９時１５分開始の公式練習に参加し、第２エア（ジャンプ台）付近の雪上で足裏を確認している様子。その後、リフトに乗って上がって、本番コースを途中まで滑って確認していた。

２２年北京五輪でも公式練習で右膝を負傷し、２種目ともに無念の欠場。右膝前十字靭帯断裂、半月板損傷で手術を受けた。約１０か月の離脱を経て戦列復帰。２５年２月のＷ杯で自己最高の４位に入るなど、これまでにビッグエアと合わせて、トップ１０が１１度。日本女子のエースとして、今大会では五輪での同種目初となる決勝進出を目指していた。

◆近藤 心音（こんどう・ここね）２００３年２月１９日、２２歳。長野・白馬村出身。父の影響で幼少期にスキーを始め、国内最大級の大会である２０年ＦＩＳ Ｏｚｅ Ｔｏｋｕｒａスロープスタイル（ＳＳ）、ビッグエア（ＢＡ）で２冠。２１年ＳＳで連覇。２１年世界選手権に初出場し、ＳＳ９位、ＢＡ１５位。２２年北京五輪は負傷欠場。昨年２月のＷ杯ＳＳで自己最高４位。通信制のＮＨＫ学園高卒。