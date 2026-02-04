MLB組は過去最多9人も…今井＆佐々木朗希はシーズン集中

NPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」最後の1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。これで30人のロースターが全員出揃った。

昨年末に大谷翔平投手（ドジャース）や菊池雄星投手（エンゼルス）ら先行メンバー8人が決定。16日には菅野智之投手（オリオールズFA）や佐藤輝明外野手（阪神）ら新たに11人が発表され、計19人が決まっていた。

1月26日には井端弘和監督、日本野球機構の中村勝彦事務局長が都内のホテルで会見を開き、新たに10人を発表。山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らが追加選出された。

吉田の発表で30人が正式に決定。MLB組は歴代最多9人となった。一方で海外勢では今井達也投手（アストロズ）、今永昇太投手（カブス）らの名前はなかった。他にもリハビリ中のダルビッシュ有投手（パドレス）、第5回大会でリードオフマンとして活躍したラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も両かかとを手術を受けたため、メンバーには入らなかった。

NPBの前回大会の出場者では他に甲斐拓也捕手（巨人）、山川穂高内野手（ソフトバンク）、山田哲人内野手、中野拓夢内野手（阪神）らが14人がメンバー外となった。また、昨季のタイトルホルダーではセ最優秀防御率の才木浩人、投手3冠に輝いた村上頌樹両投手（共に阪神）、同じく最多勝の東克樹投手（DeNA）、最多セーブの松山晋也投手（中日）らが漏れた。

パ・リーグでは最多セーブの杉山一樹投手、最高勝率の大関友久投手（共にソフトバンク）、最多勝の有原航平投手（日本ハム）らの名前はなし。野手では最多安打の村林一輝内野手（楽天）も選ばれなかった。（Full-Count編集部）