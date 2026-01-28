お笑いタレントの明石家さんま（70）が28日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。風邪気味の時に食べる物を明かした。

この日のテーマは「正しい風邪の予防＆対処法SP」。出演の梶本修身医師が、熱が出た時に氷枕を置くより、空気を冷やして鼻から吸う空気を冷やして、脳全体を冷やしたほうが有効と語ると、さんまは「ただ、氷枕を置いたら治るんだ！って思い込んだらいけるでしょ」と言い、「俺はそれをメロンにしてんねんけど」と明かした。

さらに「普段メロン断ってんねん！一番好きなものを、風邪気味やと思ったらメロン食べる。治るって脳が命令するねん。で、俺、風邪ひかへんねん」と、大好物のメロンを風邪気味の時だけに食べると説明した。

それを聞いたお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬は「意味ありそうやな」とうなずいたものの、小杉竜一は「アホみたいな方法やな」、また、タレントの指原莉乃も「食べたらいいのに普段から」と苦笑。さんまは「信用せえへんなら、それでええよ。俺はそうしてるだけやから！」と力説していた。