プロ野球8年目の覚醒――巨人に移籍したばかりの田中瑛斗投手は昨シーズン、チームのピンチを幾度も救い、Aクラス入りの立役者となりました。中継ぎ陣の柱としてついた呼び名は“火消しのエイト”。その飛躍の裏側には、指揮官から授かった「ある言葉」がありました。故郷・大分で語ったプロ9年目への決意に迫ります。

【写真を見る】「あいつ、まだ野球やってんだ」8年目の覚醒…巨人・田中瑛斗 復活を支えた“シュート”と阿部監督の“助言”

シーズン開幕に向け準備

新天地で大車輪の活躍を見せた大分県中津市出身の田中瑛斗投手。 年末年始は地元に戻り、1年間投げ抜いた体を休めつつ、スポーツ専門学校で軽めの調整を行いました。

田中投手：

「ゆっくりできて、いい時間になっています。疲れた部分をちょっとでも休ませて、今シーズンの準備に向け、もう頭がいっぱいです」

現役ドラフトが転機に

田中投手は柳ヶ浦高校時代、最速149キロの剛腕エースとして活躍。2017年にドラフト3位で日本ハムファイターズに入団しましたが、7年間で10登板にとどまっていました。

転機は昨シーズン、現役ドラフトによる読売ジャイアンツへの移籍です。

田中投手：

「移籍が決まったときは、ネガティブなイメージはなかったです。正直『良し』というか、一から見てもらって自分ならやれる。そう信じて練習してきたので良かったです」

阿部監督の助言と「シュート」へのこだわり

心機一転、中継ぎを任されると、右バッターの内角をえぐるシュートを武器に才能が開花。きっかけは、阿部慎之助監督からの言葉でした。

田中投手：

「阿部監督にいろいろ助言してもらって、それがうまくできるようになり、ちょっとずつ自信に変わってきました。『シュートをしっかり投げろ』『自信を持っていけ』と言われたのが一番でかいですね」

田中投手が得意とする内角に曲がる球種。ツーシームやシンカーといった呼び方がありますが、自身は「シュート」という表現にこだわっています。

田中投手：

「古風な部分が好きで、昔の選手へのリスペクトを持って『シュート』と言っているだけで、その違いだけだと思います」

「求められている仕事を整理できた」

昨シーズンは62試合に登板し、チーム2位の36ホールド、防御率は2.13。どんなピンチも強気の投球で切り抜ける姿は“火消しのエイト”と呼ばれ、チームのAクラス入りに貢献しました。

田中投手：

「今まで『アピールしなきゃ』と切羽詰まって、実力以上のものを出そうとしてきましたが、自分に求められている仕事を頭の中で整理でき、1年やり遂げることができました。チームの結果は3位でしたけど、僕自身の成績としては今までにないシーズンだったんで良かったですね」

甲斐「臆することなくマウンドに」絶賛

昨シーズンから巨人でマスクをかぶる同じ大分出身の先輩、甲斐拓也選手も絶賛です。

甲斐選手：

「持っているものがどれもすごい。なかなかあのシュートって簡単に打てないんですけど、シュートをずっと投げ続けるってすごく勇気がいる。臆することなくマウンドに立って勝負しているなと、そこが一番すごいなと思います」

束の間のオフは、日本ハム時代の後輩で大分県日出町出身の柳川大晟投手と練習。今シーズン37登板11セーブを挙げた期待の若手も、飛躍する先輩の背中を追います。

柳川投手：

「大分出身ということもあって、オフシーズンも一緒に練習してめっちゃ優しいです。変化球を何でも投げられるというか、器用だなと思って、単純にすごいなと思っています」

CSの悔しさ――日本一への渇望

飛躍の1年となった一方で、昨シーズンのクライマックスシリーズ最終戦では、あと1アウトから逆転を許す悔しさも味わいました。

田中投手：

「自分の投球で勝敗が決まるという経験したことがなかったので、日本一になりたいという気持ちが今まで以上に強くなりました。リーグ優勝して日本一、そこしか頭にないって感じです」

長く苦しんだ時期があるからこそ、ファンへの思いも一層強まっています。

「去年はある程度投げることができて、『あいつ、まだ野球やってんだ』と思った人が何人もいると思うんで、毎年野球をやっている姿をファンの皆さんに1試合でも多く見せたいという気持ちをずっと持っています」

「去年と同様、ピンチの場面ではしっかり火消しして、回のアタマから登板したときは3人で抑える。その与えられた仕事を黙々と淡々とこなせる投球スタイルをもう1回見てほしいと思います」

狙うは「最優秀中継ぎ投手」のタイトル。“火消しのエイト”が、今年も大車輪の活躍を誓います。