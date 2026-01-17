斬新「ヴェルファイアセダン」初公開に反響殺到！ 「本気で買いたい」「欲しいわ」「“光る豪華内装”がたまらない」の声も！ 「V8エンジン×FR」で高級感ハンパないレクサスLSベースのNATS「大型セダン」に熱視線！