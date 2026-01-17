WBC追加メンバー発表も、ファンに募る“不安”

野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は16日、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の11人を発表した。すでにメンバー入りしている大谷翔平投手（ドジャース）らを含め、計19人が決まったが、“未発表”の11人にファンの期待と不安が広がっている。

新たに選出されたのは菅野智之投手（オリオールズFA）、佐藤輝明内野手（阪神）、近藤健介外野手（ソフトバンク）、若月健矢捕手（オリックス）ら11人。昨年12月に発表された大谷、菊池雄星投手（エンゼルス）、伊藤大海投手（日本ハム）ら8人と合わせて、19人のメンバーが確定した。

ただ19人の中には出場意向を示している山本由伸投手（ドジャース）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）らの名前はない。井端監督は「出る意志は本人らから伝えられていますが、正式にMLB（所属チーム等）から返事が来ていません。なかなか発表できない状況ですけど、（返事が）返ってくるのを待っている状態です」と、メジャー組の決定が遅れていることを明かした。

山本ら前回大会の主力選手が、まだ選ばれていないことに不安になるファンが続出。SNSには「え、いない」「残り11名は誰やろ？」「由伸と若月のオリックスバッテリーが見たい！」「てか誠也さんはまだ？ 来るよね」「頼むお願い」「このまま呼ばれないの!?」などの声が寄せられていた。

世界一連覇を目指す30人の陣容がどうなるか。残り11人の発表にファンの注目が高まっているようだ。（Full-Count編集部）